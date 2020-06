Capozzi “Ai Riuniti serve personale da anni, attivarsi al più presto”

, 01 giugno 2020. ”L’Azienda Ospedaliero Universitaria “ Policlinico Riuniti ” soffre, di una cronica carenza di Personale. Il problema, purtroppo comune a tutte le Aziende pugliesi, è stato affrontato con decisione dalla attuale Amministrazione regionale. Difatti sono state avviate diverse procedure concorsuali che prevedono un deciso aumento della forza lavoro delle nostre Aziende pugliesi. Per questo ringraziamo i nostri Amministratori regionali che si sono dimostrati attenti verso le reali esigenze sanitarie”. Lo dice in una nota, segretario Territoriale FSI-USAE.

“Siamo convinti che le azioni poste in campo porteranno ad un notevole incremento qualitativo e quantitativo dell’offerta di Servizi sanitari indirizzato a noi Pugliesi. Chiediamo, però, un ulteriore sforzo atto, da una parte a rendere ancor più efficaci i provvedimenti sinora adottati e dall’altra a valorizzare l’impegno che le Persone hanno profuso in questo difficile periodo che stiamo vivendo. Nello specifico, ci riferiamo al Personale Ausiliario Socio Sanitario, che, nelle more dello svolgimento del “Concorsone” per OSS e per indifferibili esigenze organizzative, è stato assunto con contratto a tempo determinato dal “Policlinico Riuniti”, dopo essere stato indicato dal Centro per l’Impiego di Foggia ed aver successivamente superato una prova selettiva operata dalla stessa AOU di Foggia”.

“Queste Persone hanno “dato l’anima” in questo periodo, lavorando con dedizione. Non dimentichiamolo e, quindi, riconosciamone l’impegno! Inoltre, nella Organizzazione aziendale, nel momento in cui si darà atto alle procedure concorsuali succitate, e con il prevedibile passaggio della quasi totalità del Personale Ausiliario ad OSS, si verificherà uno svuotamento del numero di Persone che ricoprono il ruolo di Ausiliario Socio Sanitario. Pertanto, in virtù di quanto già descritto circa il reclutamento del suddetto Personale, chiediamo alle SS.LL. di procedere alla stabilizzazione del Personale Ausiliario Socio Sanitario trasformando il contratto da tempo determinato a tempo indeterminato.