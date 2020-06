Commissioni invalidità: verso avviso pubblico per ricostituzione commissioni mediche

(VI – Foggia, La ASL sta definendo la procedura di avviso pubblico per la ricostituzione delle commissioni mediche, scadute a gennaio. Nelle more della pubblicazione, le attività riprendono gradualmente. È risultata idonea ai requisiti di sicurezza e quindi nuovamente operativa la sede di Foggia delle Commissioni per l’accertamento dei requisiti sanitari di Invalidità civile, Cecità civile, Sordità, Disabilità ed Handicap e le commissioni speciali per patenti. Prossime a partire sono le sedi di San Severo, Apricena, San Nicandro Garganico e Cerignola.

Sono in via di completamento i percorsi di sicurezza delle sedi di Lucera, Troia, Vico del Gargano, Vieste e Orta Nova. Per tutte le altre sedi sono in corso verifiche tecniche; in alcuni casi si sta valutando, d’intesa con i sindaci, la possibilità di utilizzare sedi alternative. (VI continua).