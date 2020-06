Foggia, litiga con la fidanzata e i fratelli lo accoltellano

, 01 giugno 2020. Un giovane ieri sera è stato ferito a un braccio con una coltellata dai fratelli della sua fidanzata con la quale aveva litigato.. A quanto si apprende, la vittima ha litigato con la propria compagna che si è allontanata da casa e ha raggiunto i propri famigliari. A quel punto i due fratelli di lei si sono andati a casa dell’uomo per un chiarimento.. Uno dei due fratelli, nelle fasi concitate del litigio, si è ferito da solo ad una gamba probabilmente nel tentativo di sfondare la porta di ingresso dell’abitazione. Sul posto è intervenuta la polizia e gli aggressori sono stati denunciati. La vittima ha riportato una ferita al braccio giudicata guaribile in sette giorni. L’aggressore che si è ferito da solo guarirà in 20 giorni.