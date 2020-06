Foggia. RiGenerAzioni: questo progetto è rivolto ai ragazzi del Rione Candelaro

E’ attivo da qualche giorno lo Sportello online Scuola Famiglia, ideato all’interno di RiGenerAzioni, l progetto selezionato da Impresa Sociale con i Bambini nell’ambito del Fondo per il Contrasto della Povertà Minorile. Lo sportello si inserisce nelle attività che i partner di progetto stanno portando avanti in questo difficile periodo di pandemia. “La nostra attività non si è mai fermata” ha commentato il Presidente dell’Aps Sacro Cuore, associazione capofila del progetto. “Abbiamo cercato di dare supporto ai ragazzi e alle famiglie elaborando una serie di iniziative e servizi che potessero essere usufruite attraverso l’utilizzo di piattaforme o social”.

Lo Sportello online Scuola Famiglia è uno spazio di consulenza per docenti, genitori e adolescenti che vogliono riflettere, orientarsi e confrontarsi sui temi dell’educazione e della formazione. Sono tanti gli obiettivi che si prefigge lo sportello e tutte volte a migliorare la qualità della vita di chi ne usufruirà. Lo sportello tra l’altro punterà l’attenzione sulle capacità relazionali, sulla gestione delle emozioni e degli stati d’animo, ma orienterà anche i ragazzi alla scelta lavorativa o scolastica. “E’ molto importante essere vicini ai nostri ragazzi e alle loro famiglie in questo periodo storico così straordinario. Ecco perché crediamo fortemente che questo sportello” sottolinea Marino “possa rappresentare un momento di crescita per tutti i ragazzi del progetto e le loro famiglie”.

Il team di esperte è formato dalla dottoressa Maria Felicia Vizzarri, psicologa dell’età evolutiva, e la dottoressa Angela Maria Spagnuolo, psicoterapeuta. Per prenotare un appuntamento online con il team di professioniste si può inviare una mail all’indirizzo sportellorigenerazionimail.com

Il progetto è stato selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Il Fondo nasce da un’intesa tra le Fondazioni di origine bancaria rappresentate da Acri, il Forum Nazionale del Terzo Settore e il Governo. Sostiene interventi finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte dei minori. Per attuare i programmi del Fondo, a giugno 2016 è nata l’impresa sociale Con i Bambini, organizzazione senza scopo di lucro interamente partecipata dalla Fondazione CON IL SUD. www.conibambini.org