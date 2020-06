Gatta – Nobiletti, è scontro totale. I rimpianti per Ersilia Nobile

i una volta, ma farò di necessità virtù! T

ralascio le ovvietà, per ribadire che la S.P. 53 bis “Pagliaro freddo”, è una strada realizzata dal Comune di Vieste e che, pensando a maggiori fortune, è stata “regalata” alla Provincia nel 2000 e chiusa dallo stesso Comune nel 2001.

“Caro Sindaco Nobiletti ho capito che nutri livore verso la mia persona, tanto da esserti ricordato delle strade provinciali subito dopo la mia elezione a Presidente, mentre prima per opportunismo politico hai preferito il “silenzio”, però devo riconoscerti l’abilità di aver distratto, con questa inutile polemica, l’attenzione dai tuoi tanti problemi politici interni. Caro Nobiletti, anche a Vieste non ci sono più i “Nobile” d

Ti sei mai chiesto il perché in venti anni nessuna delle amministrazioni provinciali che si sono succedute non abbiano ritenuto di dover spendere circa sei milioni di euro per sistemare un tratturo comunale? Perché sei così spaventato ad affrontare un problema ordinario come la sistemazione di una strada a servizio di lottizzazioni alberghiere? Sai che ci sono bandi regionali per i Comuni a cui poter attingere per finanziare tali opere? Per quanto concerne il Natale di Candela, che ti piace usare a mo’ di sfottò, manca qualche statuina nel presepe, ti terrò presente!”

Lo riporta il presidente della Provincia di Foggia Nicola Gatta allegando l’immagine sottostante.