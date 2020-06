Il Pianista-Compositore Fortunato D’onofrio Di Manfredonia

, 01 giugno 2020. Il musicistafiglio di Vincenzo D’Onofrio e Rosa Longo, nacque a Foggia il 9 novembre 1909. In tenera età la sua famiglia si trasferì a Manfredonia. Va ricordato per la storia locale, che nel 1911 Fortunato D’Onofrio e il figlio Vincenzo insieme a Michele Longo di Foggia facoltosi commercianti di cereali acquistarono a Manfredonia il mulino-pastificio dai fratelli Michele e Oscar Peluso.

I nuovi proprietari, ingrandirono il complesso alimentare sipontino sviluppando tecniche più moderne per la produzione della pasta. Nel 1912, Vincenzo D’Onofrio che si era imparentato con la famiglia Longo sposando Rosa figlia di Michele Longo, si trasferì definitivamente a Manfredonia dedicandosi con grande passione all’amministrazione dell’importante pastificio.

Il musicista Fortunato D’Onofrio, che apprese la passione per la musica dal padre Vincenzo, dallo stesso fu avviato allo studio dei primi rudimenti musicali sotto la guida di un certo M° Giovanni Bruno detto “u becchetille” originario di Foggia (dipendente del mulino-pastificio D’Onofrio & Longo).

In seguito, il pianista-compositore D’Onofrio, continuò gli studi musicali del pianoforte e della fisarmonica da autodidatta. Va evidenziato, che a Manfredonia, dopo il primo conflitto mondiale nacquero tre scuole di musica. La prima diretta dal M° Cherubino Salvatore Murgo, che teneva lezioni di violino e di altri strumenti musicali nella sua abitazione in via Campanile al civico 22; la seconda gestita dal M° Giovanni Bruno, insegnante di chitarra e mandolino con sede in via Principe Umberto 135; l’ultima diretta dal M° “don” Pasquale Improta di Napoli, assunto dal Comune di Manfredonia, in qualità di solista di clarinetto, nel concerto bandistico cittadino al tempo dei maestri Baldini e Berardi, con dimora in via S.Lorenzo, 47 (ex Ospedale Orsini) sede del concerto bandistico cittadino. In giovane età, D’Onofrio diventò un talentuoso musicista e compositore di canzoni e motivi musicali ballabili, dei quali voglio ricordare: “Lascia o raddoppia”; “Fantasia algerina”; “Mazurca”; “Polka”; “Invocazione”; “Tenebre”; “Nostalgia del passato”; “incomprensione”; Allegra Brigata”; “Love song”; “La eco del passato”; “Lamento”; “Il canto del volontario”; “Scendono i campioni”; “Carnevale Dauno”; “Ze Peppe Carnevele”; “Amor di mamma”; “Voce del cuor”; Gioventù fascista”; “Ave Maria”; “Ritorno”; “Ie dirai a’ ton coeur”; “Voce del cuore”; “Napule ‘u suonne”; “Sciando”; “Ai sanzionisti”; “Lo sciavicato”; “Lunamorente”; “E…triste un ritornello”; “Fascino slow”; “Dimmi che mai ancor”; “Balliamo il be-bop”.

Musicò nel 1937 “Gioventù Fascista” un inno dedicato ai Legionari d’Africa Orientale che ebbe risonanza nazionale. I suoi ballabili e canzoni di musica leggera furono incisi da cantanti di livello e pubblicati da importanti case editrici musicali. Mi riferiva, il figlio di D’Onofrio, l’avv. Enzo D’Onofrio, che suo padre difficilmente si esibiva in pubblico a Manfredonia. Ma quando si recava con i suoi amici a Napoli, dove era solito frequentare l’antico e rinomato ristorante “Zì Teresa” a pochi passi da via Caracciolo, si esibiva al pianoforte. A Napoli il musicista sipontino, aveva grande amicizia con il famoso M° Ernesto Tagliaferri. D’Onofrio, era solito esibirsi al pianoforte o suonare con la sua originale fisarmonica di madreperla soltanto quando si organizzavano le feste in famiglia allestite in casa D’Onofrio o a Villa Rosa, allorquando intratteneva i festanti eseguendo le sue composizioni musicali ma anche suonando altri motivi ballabili d’epoca. Tra le passioni del musicista D’Onofrio c’era il Calcio. Mi riferiva, sempre Enzo D’Onofrio, che suo padre dagli inizi degli anni ’30 era tifosissimo della squadra di calcio Manfredonia, che ha continuato a seguire anche nel dopo guerra. Era altresì, anche acceso sostenitore dell’U.S.D. Foggia Incedit, poi Unione Sportiva Foggia. Voglio ricordare, che D’Onofrio nel dopo guerra, scrisse e musicò un inno dal titolo “Scendono i campioni” dedicato allo squadrone di calcio del Manfredonia (compagine dal record di gol segnati e subiti in un campionato di calcio a sedici squadre in Italia), che partecipò al campionato 1^ Divisione 1951-52, al tempo di Cappa, Poggi, Pagni, Caputo, Carbonara, Macripò, Zendoli, Livori, Perrucci, Pilla e Cola. Erano gli anni in cui i tifosi sipontini si esaltavano per le prodezze dei nostri calciatori nel polveroso campo sportivo Miramare denominato “la fossa dei leoni” e dove durante le partite di calcio cantavano il motivo: “olio, petrolio, benzina e minerale, per battere il Manfredonia coi vuole la nazionale”. In alcune foto, degli anni ’30, D’Onofrio, in qualità di dirigente-accompagnatore della nostra squadra di calcio, è ritratto con i giocatori del Manfredonia. Il musicista, cav. rag. Fortunato “Furtenatine” D’Onofrio, ha lavorato per anni, nella gestione del prestigioso mulino-pastificio di famiglia “D’Onofrio & Longo” di Manfredonia. Morì a Manfredonia il 4 novembre 1978.