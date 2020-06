La protesta. Vieste, “No all’abbattimento della pineta del Piazzale Paolo VI”

, 01 giugno 2020. “Abbiamo appreso di recente, in una delle interviste del Sindaco che quasi quotidianamente Garganotv ci propone, che a breve si procederà all’abbattimento dei pini ubicati nel piazzale Paolo VI (mercatino della frutta) e alla loro sostituzione con alberi di leccio. Secondo il parere del nostro gruppo questa procedura avrebbe un senso se i pini in questione fossero ormai andati, ma in realtà si tratta di alberi pienamente vitali che, per la scarsa manutenzione negli anni, hanno parzialmente sollevato la pavimentazione del piazzale di cui sopra. Abbiamo da sempre dichiarato la nostra contrarietà verso l’abbattimento delle piante, un atto che a noi pare veramente criminale, e in più occasioni abbiamo invitato il sindaco, la giunta e il gruppo consiliare Viesteseitu a trovare una soluzione alternativa all’abbattimento, ma come sempre i nostri inviti non vengono raccolti.

A nostro modo di vedere, trattandosi di un piazzale e non di un’arteria stradale, si potrebbe sfoltire la pineta eventualmente abbattendo qualche albero sovrannumerario, eliminare qualche radice superficiale (così come abbiamo visto fare a Vico del Gargano nei giardini pubblici dove non hanno abbattuto nessun albero di pino), trovare un sistema che impedisca lo sviluppo superficiale delle radici ed aumentare leggermente il livello del calpestio. Questa soluzione non solo ci permetterebbe di godere ancora i benefici effetti di questi alberi che sono nostri amici da una vita, ma limiterebbe anche la spesa per la loro sostituzione.

PINI MERCATOInvitiamo pertanto per l’ennesima volta sindaco, giunta e gruppo consiliare Viesteseitu a voler ripensare questa decisione in modo da consentire alla nostra cittadina di godere ancora dello spettacolo che questi alberi ci offrono da sempre senza trascurare il risparmio di cui beneficerebbero le nostre casse comunali, che in questo periodo non sarebbe male, visto che la sostituzione di alberi in buono stato di salute con altri alberi ha comunque un costo.

(Vieste, 01.06.2020 – Comune Di Vieste – Gruppo consiliare “Democratici” – Rita Incoronata Cannarozzi – Capogruppo – Paolo Prudente – Consigliere comunale)