Lega, Ursitti nominato vice regionale. Cusmai “Un amico e un maestro”

è il nuovo vicesegretario della Lega. La nomina è stata comunicata nella conferenza stampa che si è tenuta questa mattina a Bari, presenti l’eurodeputato, il coordinatore regionale, che il partito di Salvini riconferma come proprio candidato al tavolo del centrodestra: “Le polemiche a riguardo- dice il coordinatore provinciale– verranno risolte a livello nazionale perché la nostra unità di centrodestra non è in discussione, proponiamo Altieri per un’alternativa al nome di Fitto, per una politica nuova”.

Sulla scelta di Ursitti come vice regionale: “La sua esperienza è stata per noi un valore aggiunto e non una presenza ingombrante come alcuni giornali dicono, è entrato subito nello spirito della squadra cui ha dato un grande contributo, dall’organizzazione ai gazebo. Un premio al lavoro di squadra portato avanti in questi mesi, alle europee la Lega in Puglia ha raggiunto il 25%, in Capitanata il 28,5%”. Nel porgere gli auguri a Ursitti, scrive Cusmai sui social: “Oggi tutta la squadra di Foggia e Provincia ha ricevuto una bellissima gratificazione per il lavoro svolto. Un grande amico e maestro che mi ha fatto crescere umanamente e politicamente in questo viaggio è diventato vicesegretario regionale Lega Puglia”.