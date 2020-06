Modena, coppia foggiana con 3 kg di coca e armi nel garage

In casa e nel garage nascondevano armi e droga. Nei guai sono finiti un 51enne foggiano e la convivente di 49 anni, arrestati a Modena dai carabinieri. La perquisizione domiciliare ha portato al sequestro di 3 chili di cocaina, 3 chili e mezzo di hascisc e 24 grammi di marijuana. Non solo, la coppia nascondeva anche due pistole calibro 38 con tanto di munizioni, armi che dagli accertamenti sono risultate rubate in un appartamento a Modena nel 2018. I due si trovano ora in carcere con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, ricettazione e detenzione illegale di armi e munizioni.

Fonte: modenaindiretta