Nel porto turistico di Manfredonia lezioni di danza all’aperto

Presto nella bellissima cornice delsi svolgerà una nuova iniziativa per poter tornare a praticare attività fisica, all’aria aperta, respirando il profumo del mare. Si tratta di un nuovo concept di palestra all’aperto, un’opportunità per tutti di potersi allenare divertendosi e soprattutto in totale sicurezza.Dopo pesanti mesi di isolamento e di quarantena a casa quello che ci serve è tornare a respirare aria pulita a pochi passi dal mare risvegliando il nostro corpo.

Ecco i tre punti di forza di questa nuova e originale iniziativa made in Manfredonia.

1)Location all’aperto vista mare 2)Professionisti del settore a disposizione per seguire i partecipanti durante il corso 3)Varie discipline a disposizione come tango, bachata, salsa, balli di gruppo, zumba fitness e body attack.

Le lezioni si terranno presso la Marina del Gargano – Porto Turistico di Manfredonia il martedì ed il giovedì dalle 19 alle 20 a partire dal 9 giugno. É possibile prenotare la tua lezione inviando un messaggio whatsapp al numero 3519290558 con il tuo nome e la data del corso. Non é necessario alcun tipo di abbonamento, paghi solo quando frequenti , il biglietto del singolo corso costa solo 5€. I primi dieci iscritti riceveranno uno sconto speciale.

Fonte: foggiareporter