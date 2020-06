Processo omicidio Silvestri, ascoltati Murgo e brigadiere CC. Focus acquisto Fiat Panda

Foggia, 01 giugno 2020. Ascolto di un teste, relativamente all’acquisto delle autovetture; ascolto di un Brigadiere della Stazione CC di Cagnano Varano, acquisizione delle dichiarazioni della moglie della vittima. E’ quanto avvenuto in sintesi stamani, 01 giugno 2020, nel corso dell’udienza svoltasi in Corte d’Assise a Foggia nell’ambito del procedimento penale a carico del 48enne, e del 39ennela mattina del 17 aprile 2019 – dai militari dell’Arma – , nell’ambito delle indagini relative, avvenuto alle ore 5, probabilmente “ore 4.45”, dellungo la via Panoramica di(Fg).

L’accusa. “Zino risponde di favoreggiamento semplice, Lombardi di omicidio”. Come ricordato, i due imputati – per l’accusa “del gruppo criminale Ricucci-Lombardi” -, sono stati accusati rispettivamente di “omicidio aggravato dal metodo mafioso e porto e detenzione d’arma” (Lombardi) e “favoreggiamento personale” (Zino). Le indagini relative ai 2 arresti erano state svolte dai Carabinieri della Compagnia di Manfredonia e coordinate dalla D.D.A. di Bari (pm Giuseppe Gatti, Ettore Cardinali e Luciana Silvestris, con il procuratore aggiunto Francesco Giannella).

Udienza primo giugno 2020. Da raccolta dati di StatoQuotidiano.it, i legali dei due imputati (avv. Innocenza Starace per Zino, Santangelo e Pietro Schiavone per Lombardi) hanno ascoltato Pasquale Murgo, 44enne originario di Manfredonia residente in Lombardia, relativamente allo svolgimento delle aste delle autovetture; l’uomo è stato ascoltato anche in merito ai suoi rapporti con il Lombardi e relativamente all’acquisto, “effettuato dallo stesso Lombardi tra il 21 e il 22 marzo 2017, di una Fiat panda, di proprietà del sig. Perkuca”. Da raccolta dati, Murgo ha confermato l’acquisto delle autovetture da parte del Lombardi, e lo svolgimento delle aste per l’acquisto dei mezzi.

Ascoltato inoltre un brigadiere della Stazione dei Carabinieri di Cagnano Varano, in merito al rinvenimento dell’autovettura ipoteticamente utilizzata per l’agguato, incendiata la sera del 22 marzo 2017, rinvenuta la mattina della stessa giornata. Da raccolta dati di StatoQuotidiano.it, il mezzo in questione (ritenuto un “rottame” dagli inquirenti) è stato sequestrato la notte tra il 21 e il 22 marzo 2017, e non incendiato la sera del 22; lo stesso mezzi, secondo gli inquirenti, è stato rinvenuto già rottame il giorno 21 e non sequestrato subito perché al momento dei fatti, i Carabinieri non potevano ipotizzare una correlazione tra il mezzo e l’auto usata dai killers.

Sono state inoltre acquisite le dichiarazioni rese al P.m. Gatti dalla signora Emanuela Frisoli, vedova di Giuseppe Silvestri. In particolare, alla donna sono state chieste informazioni sulle abitudini e sullo stile di vita del Silvestri.

Prossima udienza il 13 luglio 2020, nel corso della quale saranno ascoltati come testimoni: 2 tecnici, e altre 2 persone. La sentenza è attesa entro l’estate.

FOCUS STATOQUOTIDIANO.IT, PROCESSO OMICIDIO SILVESTRI

A cura di Giuseppe de Filippo, g.defilippo@statoquotidiano.it