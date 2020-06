Riordino rete “Covid_19”, audizione Emiliano e Montanaro

Bari, 01 giugno 2020. Il presidente della Commissione Sanità della Regione Puglia Pino Romano ha convocato la Commissione per l’audizione del presidente Michele Emiliano e del direttore del Dipartimento Salute Vito Montanaro. All’ordine del giorno il riordino della Rete “Covid 19” ed i criteri da individuare per la scelta dei presidi in cui realizzare le Terapie intensive.

Inizialmente era stata fissata la data del 5 giugno ma, su richiesta del dott. Montanaro, l’audizione è stata rinviata al 9 giugno. “Non ho avuto difficoltà ad accogliere la richiesta di rinvio del dott. Montanaro – afferma il presidente della Commissione Pino Romano – ma, a questo punto, mi auguro che si arrivi all’audizione del 9 giugno senza decisioni già assunte. Il tutto, anche nella logica di una discussione ampia e trasparente, così come già accaduto nelle ultime occasioni in cui il presidente Emiliano ed il direttore Montanaro hanno partecipato ai lavori della Commissione.