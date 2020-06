Sap Foggia, Vigilante “Non siamo carne da macello”

NON SIAMO CARNE DA MACELLO

Il SAP foggiano, non tollera e non può tollerare i gravi atti contro nostri Colleghi, in servizio e non, a loro, oltre ad esprimere la dovuta e sentita solidarietà, “ grida a gran voce “….”. Lo dice in una nota Giuseppe Vigilante, del SAP Foggia.

“Già abbiamo, nel recente passato, denunziato episodi analoghi……oggi ….. di nuovo……I “ POLIZIOTTI “ impegnati in un preciso servizio istituzionale, qualche giorno fa, in una piazza della città di Foggia, sono stati oggetto di una vile aggressione/ sassaiola messa in atto da più di una cinquantina di giovani che alla vista dei COLLEGHI hanno iniziato a lanciare sassi, colpendo un nostro Collega, a San Severo un altro Collega, libero dal servizio, per evitare assembramenti ha rischiato davvero tanto. AI COLLEGHI, PURTROPPO sono stati riscontrati seri danni, come da referti medici, e solo la professionalità messa in atto ha scongiurato il peggio”.