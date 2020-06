Vieste e Bovino sul National Geographic “Piccoli borghi per salvare il turismo italiano”

Foggia, 01 giugno 2020. “I villaggi più piccoli d’Italia potrebbero essere la chiave per salvare l’industria turistica del Paese. Sebbene i viaggi internazionali in Italia non possano tornare ai livelli pre-pandemici fino al 2023, i visitatori locali cercheranno alternative alle città popolose quando le restrizioni sui viaggi tra regioni dovrebbero essere revocate il 3 giugno“. La prestigiosa rivista americana, tra le più autorevoli nei settori natura, scienza, cultura e storia, omaggia le foggianeannoverandole tra i borghi più belli d’Italia. La prima è presente in una splendida foto firmata Marcaux, Getty Images. “Mentre l’Italia inizia a riaprire al turismo, -spiega la didascalia- i viaggiatori locali cercheranno destinazioni al di fuori delle principali città, come nella regione del, in Puglia”.

“Cogliendo l’occasione, il mese scorso una coalizione di associazione di borghi ha chiesto maggiori investimenti infrastrutturali nelle loro bellissime città in crisi, dalla rustico Bovino in Puglia alla medievale campli, annidata in una foresta abruzzese. La scorsa settimana il governo italiano ha presentato un pacchetto di salvataggio turistico di 4 miliardi di euro che includeva 30 milioni di euro destinati a rivitalizzare i villaggi in cinque regioni meridionali. Con queste e altre iniziative, queste gemme della campagna italiana risplenderanno al ritorno dei viaggiatori internazionali”.

A cura di Agostino Del Vecchio, Manfredonia 01 giugno 2020