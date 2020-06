Vieste, Nobiletti a Gatta: “Non fare lo splendido con i soldi degli altri”

, 01 giugno 2020. “Qui “Gatta” ci cova… Caro Presidente Gatta nella “trepidante” attesa di averti sulle tue strade provinciali, ho letto le dichiarazioni rilasciate a proposito della pioggia di milioni che stai per spendere sul Gargano. Presidente la verità è un’altra: non fare lo “splendido” con i soldi degli altri.

I 47.000.000,00 di Euro del CIS, semmai si materializzeranno, non li stanzierai tu; i 108.000,00 Euro per il modesto intervento sulla SP53 Bis… nemmeno… li ha finanziati Miglio. Adesso hai tirato fuori dal cilindro 1.500.000 di Euro per tutte le strade del Gargano… un po’ pochino.



A volte rimango basito per la scarsa considerazione che hai degli amministratori del Gargano. Sai, ci siamo evoluti, abbiamo addirittura imparato a leggere, scrivere e ad articolare delle frasi di senso compiuto. Caro Presidente, ti rispedisco al mittente la generosa offerta del “tratturo 53Bis”. Spetta alla Provincia, da te amministrata, l’onere di sistemarla e di riaprirla, non a caso ricevi soldi dal Governo e dalla Regione per fare questo. Però, come sempre, fai il “braccino” con il Gargano spendaccione. Gatta, mi domando: ma se ci chiudi le strade provinciali come faremo a venire a vedere il Natale di Candela?”

Lo riporta il sindaco di Vieste Giuseppe Nobiletti.