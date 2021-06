Come il lockdown ha influenzato gli investimenti online

La pandemia da COVID-19 ha cambiato il nostro modo di investire e la nostra vita, è stato riscontrato che il lockdown abbia influenzato gli investimenti online, portando gli utenti a registrarsi ai brokers di trading oppure cercare nuovi modi per lavorare e guadagnare da casa.

Molte idee per Lavorare da casa in questo periodo sono state prese seriamente in considerazione anche da persone che prima della pandemia non sapevano della reale possibilità.

In antecedenza della pandemia la maggior parte delle persone non era a conoscenza della possibilità di iniziare a lavorare da casa tramite il web, di seguito vedremo come sono aumentati questi lavori e quali hanno scelto gli italiani per arrivare a fine mese.

La condizione economica di molte famiglie e dei giovani è precipitata in pochi mesi, alcuni sono stati messi in cassa integrazione e altri invece purtroppo hanno perso definitavamente il lavoro, per non parlare del lavoro nero, grande piaga della nostra nazione.

Come è cambiato il lavoro a seguito della pandemia

Partiamo dal presupposto che le dinamiche lavorative sono state modificate a forza, l’Italia non era realmente pronta a cambiare le modalità lavorative in così breve tempo.

Pensate a quante persone ancora non dispongono di un dispositivo che gli permetta di lavorare da remoto oppure di una connessione adeguata.

Inoltre l’Italia è al disotto della media europea in merito alla copertura della rete, aumentando il divario tra il resto d’Europa. La copertura italiana è all’incirca del 34% contro il 60% della Danimarca e del Lussemburgo.

Solo con questo dato è comprensibile come sia stato difficile cambiare le attività lavorative, la scuola online, per non parlare della conoscenze di base per accedere a certi sistemi.

Uno dei cambiamenti principali a seguito della pandemia è stato lo smart working che ha portato milioni di persone a essere rinchiusi nelle proprie abitazioni, e di conseguenza a cercare anche altre prospettive future.

Molte persone nel corso della pandemia hanno deciso di provare a investire online, per contrastare il costante deperimento economico.

Come sono cambiati gli investimenti online

Gli investimenti a seguito del primo lockdown sono cambiati e di molto, pensate che le persone si sono trovate chiuse in casa con i loro Smartphone e hanno di conseguenza scoperto che vi sono molteplici possibilità per investire.

Gli investimenti che sono andati per la maggiore nell’ultimo anno sono relativi al trading online, questo perché a fronte di una sfiducia verso i consulenti le persone hanno scelto di investire in modo autonomo, anche cifre irrisorie, tramite piattaforme online.

Secondo la CONSOB gli investimenti al tempo del COVID-19 sono stati minori e perciò c’è stato un impatto sui mercati finanziari. Gli investimenti da parte degli italiani sono stati più cauti ed è stato riscontrato come si sia preferito investire in modo autonomo invece che incaricare un consulente.

Anche grazie al lockdown sempre più persone hanno deciso di implementare la propria conoscenza informatica, tantoché il 70% degli intervistati ha dichiarato che la situazione è stata un’opportunità per aumentare le conoscenze.

Quali sono stati gli investimenti più amati dagli italiani in questo periodo di pandemia?

Tra gli investimenti sostenuti dagli italiani, vediamo come il trading online, il Crowdfunding e gli investimenti nelle criptovalute sono andati per la maggiore.

Come iniziare ad investire

Se non siete tra le persone che ha già iniziato a investire e volete provare è necessario effettuare la registrazione ad un broker di trading che vi faccia da tramite tra voi e i mercati borsistici, questo vale anche per le criptovalute. Se invece preferite investire nel Crowdfunding immobiliare allora la strada sarà differente.

Come investire con il trading online

Per investire tramite il trading online è necessario essere cauti e scegliere solo piattaforme serie e certificate sia dalla CONSOB che dalla CySEC. Dopo aver fatto la prima scrematura, scegliete solo le piattaforme che vi permettono di fare pratica con il conto demo gratuito.

Pensate che dal 2018 ad oggi i brokers presenti sul mercato sono aumentati in modo incredibile, passando da 132 a 241 nel 2019.

Tra gli asset preferiti dagli italiani in questo periodo pandemico troviamo le azioni, ad esempio Amazon, Tesla e le aziende farmaceutica come la Pfizer.

Se invece il trading non fa per voi e preferite il mattone allora il Crowdfunding immobiliare è la strada per voi.

Come investire nel Crowdfunding immobiliare

Il mercato del Crowdfunding immobiliare vi permette di guadagnare tramite degli investimenti anche di piccole somme.

Questo sistema è innovativo ed è volto a finanziare progetti immobiliari tramite delle raccolte fondi, ottenendo poi dei benefici.

In sostanza per investire nel Crowdfunding immobiliare sarà necessario fare una registrazione ad una piattaforma, attenzione alle truffe.

Per concludere abbiamo visto come siano incrementati gli investimenti online e come gli italiani abbiamo scelto di investire in modo autonomo, tramite il trading online e il Crowdfunding.

Cerchi un Lavoro da casa? Visita https://www.millionaireweb.it/ (nota stampa).