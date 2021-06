Eccesso di mortalità nel territorio pugliese nel 2020. I dati da Manfredonia a Foggia

Nel presente studio preliminare vengono riportati i dati relativi all’eccesso di mortalità osservato nel territorio pugliese calcolato come differenza tra la mortalità’ registrata nel 2020 e la media della mortalità registrata nel periodo 2015-2019 (dati ISTAT).

Nel 2020 in Puglia sono stati registrati 44.650 , rispetto ai 39.835 decessi medi osservati nel periodo 2015-2019, con una differenza pari a 4.815 decessi in eccesso.

Se si restringe il periodo di osservazione al periodo marzo-dicembre 2020 i decessi osservati nel 2020 sono 37.107 rispetto ai 32.062 calcolati come media dei decessi osservati nello stesso periodo per gli anni 2015-2019, che fa salire la differenza tra i decessi 2020 rispetto alla media del periodo di riferimento a 5.045.

Considerando i dati diffusi dai bollettini ufficiali della Protezione Civile, i decessi covid registrati in Puglia al 31-12-2020 risultavano 2.472.

Calcolando la differenza tra l’eccesso di mortalità osservato e i decessi covid registrati, risulta una differenza pari a 2.573 decessi, ovvero oltre il 100% , rispetto ai decessi covid registrati dal sistema di vigilanza regionale.

Tale dato risulta tra i più’ alti se confrontato con le altre regioni Italiane e i dettagli, le analisi e le conclusioni sulle cause sono state oggetto di studio i cui risultati saranno pubblicati a breve su rivista scientifica indicizzata.

Di seguito Fig 1 e Fig 2 riportano i valori di mortalità’ media dei comuni pugliesi con popolazione superiore ai 5.000 abitanti e lo scostamento di mortalita’ osservato rispetto alla mortalita’ media del periodo 2015-2019.

POPOLAZIONE MEDIA DATI 1 GENNAIO 2019-2021 MORTALITA’ MEDIA 2015- 2019

(ogni 100.000 abitanti) MORTALIÀ 2020 (ogni 100.000 abitanti)

ECCESSO DI MORTALITA’ (ogni 100.000 abitanti)

Accadia 2265 1483 1987 503

Acquaviva delle Fonti 20180 959 1046 86

Adelfia 16621 957 1155 199

Alberobello 10579 1047 1125 78

Alberona 890 1999 1909 -90

Alessano 6258 1269 1454 185

Alezio 5648 1197 1080 -117

Alliste 6551 1157 1175 18

Altamura 69942 722 866 145

Andrano 4671 1216 985 -231

Andria 98356 785 997 212

Anzano di Puglia 1170 1811 1367 -444

Apricena 12798 995 1227 231

Aradeo 9084 1235 1211 -24

Arnesano 4011 917 748 -170

Ascoli Satriano 6039 1080 1093 13

Avetrana 6423 1180 1355 174

Bagnolo del Salento 1801 955 1443 489

Bari 314926 1052 1190 138

Barletta 93212 813 905 93

Biccari 2672 1452 1834 382

Binetto 2182 669 733 64

Bisceglie 54576 890 1114 224

Bitetto 11920 777 696 -81

Bitonto 52561 813 919 106

Bitritto 11287 771 753 -18

Botrugno 2678 1456 1269 -187

Bovino 3119 1718 2372 654

Brindisi 84570 973 1030 57

Cagnano Varano 6874 1161 1498 337

Calimera 6840 1333 1403 70

Campi Salentina 9992 1257 1301 44

Candela 2608 1319 1112 -207

Cannole 1664 1238 1803 565

Canosa di Puglia 28964 1001 1426 425

Caprarica di Lecce 2377 1422 1725 303

Capurso 15263 849 1094 245

Carapelle 6622 634 544 -91

Carlantino 896 1987 1786 -201

Carmiano 11752 1070 1030 -41

Documento e analisi effettuate da Vito Marchitelli (versione 01.06.2021)

Carosino 6786 861 1090 230

Carovigno 17007 944 1047 102

Carpignano Salentino 3697 1077 1136 60

Carpino 3977 1544 1408 -136

Casalnuovo Monterotaro 1423 1912 1687 -225

Casalvecchio di Puglia 1753 1677 1711 34

Casamassima 19416 827 912 84

Casarano 19737 1116 1023 -92

Cassano delle Murge 14635 968 1086 119

Castellana Grotte 19242 983 1185 202

Castellaneta 16404 1092 1122 29

Castelluccio dei Sauri 2054 886 1217 331

Castelluccio Valmaggiore 1240 1806 1452 -355

Castelnuovo della Daunia 1346 1828 2155 327

Castri di Lecce 2810 1210 1566 356

Castrignano de’ Greci 3786 1231 1400 169

Castrignano del Capo 5201 1357 1461 104

Castro 2346 1117 1023 -94

Cavallino 12611 814 848 35

Ceglie Messapica 19217 1319 1478 159

Celenza Valfortore 1476 2047 1762 -285

Cellamare 5746 665 731 66

Celle di San Vito 157 1907 4449 2542

Cellino San Marco 6325 1243 1534 291

Cerignola 55263 831 1017 186

Chieuti 1605 1545 1496 -50

Cisternino 11346 1209 1454 245

Collepasso 5780 1484 1471 -14

Conversano 25872 909 1020 111

Copertino 23485 1066 1128 62

Corato 47563 918 1049 131

Corigliano d’Otranto 5712 1050 1260 210

Corsano 5282 939 1117 178

Crispiano 13282 928 1001 74

Cursi 3995 1121 1051 -70

Cutrofiano 8821 1165 1100 -66

Deliceto 3641 1445 1868 423

Diso 2918 1549 1371 -178

Erchie 8398 898 917 19

Faeto 614 1725 2116 391

Faggiano 3452 1113 1159 46

Fasano 39077 982 985 4

Foggia 149542 979 1205 226

Fragagnano 5103 1035 1372 337

Francavilla Fontana 35497 898 1028 130

Gagliano del Capo 5047 1181 1010 -170

Galatina 26208 1096 1217 121

Galatone 15150 1042 1069 28

Gallipoli 20250 999 1111 112

Ginosa 21764 1049 1117 68

Gioia del Colle 27092 1057 1070 13

Giovinazzo 19512 995 1148 153

Giuggianello 1160 1396 1120 -276

Giurdignano 1931 932 1606 673

Gravina in Puglia 42890 747 998 250

Grottaglie 31217 992 993 1

Grumo Appula 12356 940 1254 314

Guagnano 5593 1384 1323 -61

Ischitella 4330 1182 1339 157

Isole Tremiti 453 1016 1105 88

Laterza 14962 906 869 -37

Latiano 13947 1123 1262 139

Lecce 93674 1041 1091 50

Leporano 8101 748 753 5

Lequile 8547 941 819 -122

Lesina 6234 1036 1379 343

Leverano 13879 977 1074 97

Lizzanello 11676 865 788 -77

Lizzano 9747 1020 1221 201

Locorotondo 14097 1023 1178 155

Lucera 32216 1009 1198 189

Maglie 13890 1204 1296 92

Manduria 30255 1081 1127 46

Manfredonia 55476 909 1188 279

Margherita di Savoia 11395 1183 1448 265

Martano 8759 1299 1530 231

Martignano 1605 1196 1371 174

Martina Franca 47795 1070 1203 133

Maruggio 5243 1282 1335 53

Massafra 32037 865 961 96

Matino 11242 1119 1085 -34

Mattinata 6121 1091 1258 167

Melendugno 9920 883 978 95

Melissano 6867 1043 1281 239

Melpignano 2172 1050 1703 654

Mesagne 25855 1252 1191 -61

Miggiano 3410 1061 1320 258

Minervino di Lecce 3561 1286 1488 202

Minervino Murge 8535 1315 1511 197

Modugno 37584 760 902 142

Mola di Bari 24754 1006 1083 77

Molfetta 58072 1084 1271 187

Monopoli 48000 966 1187 222

Monte Sant’Angelo 11845 1339 1545 206

Monteiasi 5483 799 1003 204

Monteleone di Puglia 979 1654 1430 -225

Montemesola 3697 1158 1109 -49

Monteparano 2331 1270 1072 -197

Monteroni di Lecce 13698 1047 1102 55

Montesano Salentino 2620 1061 1145 84

Morciano di Leuca 3149 1638 1588 -51

Motta Montecorvino 678 1712 2656 944

Mottola 15616 994 1063 69

Muro Leccese 4854 1240 1524 284

Nardò 30758 1171 1102 -69

Neviano 5087 1459 1356 -102

Noci 18640 1082 1153 72

Nociglia 2196 1275 1457 182

Noicattaro 26058 738 852 114

Novoli 7786 1495 1413 -82

Ordona 2856 749 945 196

Oria 14818 1095 1262 167

Orsara di Puglia 2577 1630 2173 543

Orta Nova 17057 945 1026 81

Ortelle 2298 1340 1305 -35

Ostuni 30577 1218 1524 306

Otranto 5820 839 1083 244

Palagianello 7621 811 1089 278

Palagiano 15927 836 936 99

Palmariggi 1433 1270 1186 -84

Palo del Colle 20844 781 916 135

Panni 730 2630 5753 3123

Parabita 8798 1318 1284 -34

Patù 1652 1295 1574 278

Peschici 4347 1090 1104 14

Pietramontecorvino 2601 1246 1384 138

Poggiardo 5916 1146 1217 71

Poggio Imperiale 2596 1348 2080 732

Poggiorsini 1369 789 1096 307

Polignano a Mare 17571 1007 1104 97

Porto Cesareo 6250 813 896 83

Presicce 9556 1415 1319 -96

Pulsano 11378 874 765 -109

Putignano 26027 991 930 -61

Racale 10803 918 1046 128

Rignano Garganico 1927 1339 1868 529

Roccaforzata 1797 1046 668 -378

Rocchetta Sant’Antonio 1767 1585 2037 453

Rodi Garganico 3509 1362 1311 -51

Roseto Valfortore 1032 1784 2132 349

Ruffano 9506 1046 1157 112

Rutigliano 18418 885 956 71

Ruvo di Puglia 24917 993 1116 123

Salice Salentino 8020 1224 1197 -27

Salve 4553 1384 1208 -176

Sammichele di Bari 6229 1393 1541 148

San Cassiano 1985 1380 1008 -373

San Cesario di Lecce 7988 1062 1152 90

San Donaci 6317 1352 1346 -6

San Donato di Lecce 5542 1065 1245 180

San Ferdinando di Puglia 13847 986 1076 90

San Giorgio Ionico 14511 857 1048 190

San Giovanni Rotondo 26804 897 1089 193

San Marco in Lamis 13030 1116 1412 296

San Marco la Catola 925 2313 2594 281

San Marzano di San

Giuseppe 9009 872 777 -95

San Michele Salentino 6212 1146 1095 -52

San Nicandro Garganico 14641 1376 1687 311

San Pancrazio Salentino 9629 1109 1028 -81

San Paolo di Civitate 5670 1097 1323 226

San Pietro in Lama 3459 1226 1619 393

San Pietro Vernotico 13299 1314 1083 -232

San Severo 49455 1034 1296 262

San Vito dei Normanni 18507 1268 1372 105

Sanarica 1461 1150 1027 -123

Sannicandro di Bari 9678 860 1002 143

Sannicola 5747 1368 1462 94

Sant’Agata di Puglia 1869 1862 1605 -257

Santa Cesarea Terme 2911 1244 962 -282

Santeramo in Colle 25928 889 1080 191

Sava 15490 1140 1168 28

Scorrano 6815 948 1027 79

Seclì 1839 1229 1359 130

Serracapriola 3808 1492 1471 -21

Sogliano Cavour 3971 1133 1536 403

Soleto 5312 1246 1450 203

Specchia 4643 1146 1185 39

Spinazzola 6225 1205 1157 -48

Spongano 3543 1208 1581 373

Squinzano 13687 1245 1359 114

Statte 13425 886 983 97

Sternatia 2214 1337 2032 695

Stornara 5713 700 858 158

Stornarella 5172 797 928 131

Supersano 4259 1113 1080 -33

Surano 1576 1244 1967 724

Surbo 14623 788 704 -83

Taranto 191064 1093 1204 112

Taurisano 11537 870 1136 265

Taviano 11717 1091 1118 27

Terlizzi 26266 853 891 38

Tiggiano 2804 1048 1034 -14

Torchiarolo 5263 999 1311 312

Toritto 8191 1043 1026 -17

Torre Santa Susanna 10267 951 1081 131

Torremaggiore 16725 1058 1136 78

Torricella 4182 1076 1243 167

Trani 55397 851 966 115

Trepuzzi 14084 1062 1037 -26

Tricase 17221 973 1086 113

Triggiano 26476 913 1084 171

Trinitapoli 14165 908 981 73

Troia 6920 1142 1532 390

Tuglie 5148 1255 1418 163

Turi 12992 1065 1108 43

Ugento 12197 1046 1181 134

Uggiano la Chiesa 4374 1161 1097 -64

Valenzano 17442 853 1032 179

Veglie 13689 998 1037 39

Vernole 6929 1247 1053 -193

Vico del Gargano 7473 1140 1365 225

Vieste 13675 907 987 80

Villa Castelli 9040 943 885 -58

Volturara Appula 399 3108 3759 652

Volturino 1635 1701 2325 624

Zapponeta 3325 686 1293 607

Zollino 1901 1336 1526 189