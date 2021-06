Foggia, “Un bambino disabile non può vivere in isolamento”

Foggia, 01/06/2021 – (repubblica) “Un bambino disabile non può vivere in isolamento”. Lo urla a gran voce Donatella Mainiero, 28enne e mamma del piccolo Ernesto, un bimbo di soli tre anni di Foggia affetto da una rara malattia genetica la “Tubulinopatia” il cui nome deriva dalle “Tubuline” le proteine coinvolte in questa mutazione. In sostanza questa patologia gli blocca lo sviluppo del cervello tanto da impedirgli di svolgere al meglio qualunque funzione vitale. Ma Ernesto e la sua famiglia vivono in una piccola borgata, ad Arpinova, che si trova a pochi chilometri da Foggia. Le strade per raggiungere la sua abitazione sono impraticabili.

“L’ultima volta i mezzi di soccorso sono arrivati dopo un’ora e mezza dalla chiamata, ed Ernesto giaceva immobile nel suo lettino, mentre noi assistevamo inermi” – ripercorre Donatella. Ma non è tutto perché da sette, otto anni l’unico mezzo pubblico: l’autobus della linea urbana 34 è stato soppresso; questo impedisce a mamma Donatella di poter raggiungere il centro abitato per accompagnare il figlio a fare terapia, o semplicemente a recarsi da un medico o di portarlo ad un parco giochi. “Chiedo alle Istituzioni competenti di ripristinare l’autobus 34. Quando non ci sono né mio marito, né i miei genitori che ormai sono divenuti anziani, sono costretta a rimanere chiusa in casa. Così non possiamo più andare avanti – aggiunge disperata mamma Donatella”. (repubblica)