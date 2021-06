“Il PD Manfredonia si presenterà alle elezioni con simbolo civico”

Manfredonia, 01/06/2021 – “La nostra comunità tornerà al voto tra qualche mese e, finalmente, i cittadini potranno scegliere democraticamente chi governerà nei prossimi anni. Far ripartire la città, dopo il lungo commissariamento, non sarà semplice. In più, gli strascichi derivanti dagli effetti di una crisi pandemica che ha colpito duramente anche la nostra comunità, non agevoleranno il compito di chi sarà eletto.