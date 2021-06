“La Sposa”: nuove indiscrezioni per la fiction girata sul Gargano

Vieste, 01/06/2021 – (ciakgeneration) Reduce da una stagione particolarmente fortunata, che l’ha vista conquistare il pubblico prima come attrice con Mina Settembre e poi come conduttrice con Canzone segreta, Serena Rossi sarà presto protagonista di un’altra fiction per Rai 1: La Sposa. Ambientata nell’Italia degli anni Sessanta, in cui per ragioni economiche e non solo le donne del Sud erano spesso costrette a matrimoni per procura, la serie racconterà proprio il dramma di una di queste. Prodotta da Endemol e Rai Fiction, le riprese sono già cominciate nel mese di maggio a Roma e proseguiranno presto nel meridione.

Le riprese sono cominciate a Roma, dove la macchina produttiva ha ricostruito alcuni interni. Dal 7 giugno 2021 la troupe si sposta in Puglia per girare presso Vieste, Vico del Gargano e Monte Sant’Angelo, mentre nel mese successivo si trasferirà in Piemonte, ad Alessandria. Qualche mese fa, proprio la sua protagonista Serena Rossi aveva suggerito:

“Tornerò indietro nel tempo e parlerò un dialetto che non è il mio”.

In quell’occasione Serena Rossi si riferiva proprio al fatto che presto sarebbe balzata sul set della fiction La Sposa per entrare nei panni di una donna del Sud costretta a un matrimonio per procura. Matrimonio con un uomo del Nord Italia, intenzionato a portare avanti il nome di famiglia o a salvare le apparenze.

È questo lo spaccato degli anni Cinquanta-Sessanta del nostro Paese al quale si ispirerà la serie. Un’abitudine invalsa anche all’epoca della grande fuga degli Italiani oltreoceano. Ma non potendo rifarci al momento che alle parole della Rossi, bisogna ipotizzare che la trama della fiction La Sposa racconterà di una donna pugliese destinata a sposare un piemontese dal buon nome, che però non conosce. Costretta in questo dalla famiglia, possiamo solo immaginare quali dolori e frustrazioni la protagonista di questa storia si ritroverà a vivere.

Cast: attori e personaggi

Chi sarà nel cast della fiction La Sposa oltre all’amatissima Serena Rossi? Allo stato attuale sappiamo che sul set della serie, insieme all’attrice e conduttrice, c’è Giorgio Marchesi. Marchesi è diventato famoso con Un Medico in Famiglia, dove interpretava il marito di Maria Martini. Successivamente Marchesi ha recitato in Una grande famiglia, Braccialetti Rossi, Sorelle, e più di recente in L’Allieva e I Medici. Sarà lui il protagonista maschile di La Sposa, la cui regia è stata invece affidata a Giacomo Campiotti, già dietro la macchina da presa del film su Chiara Lubich e di Ognuno è Perfetto. (CiakGeneration)