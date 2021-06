Medico arrestato, parente della vittima “Neppure i soldi per loculo gli ha lasciato”

Foggia, 01/06/2021 – Continuano le indagini sul dottor Giuseppe Rizzi, ex oncologo dell’Istituto Tumori “Giovanni Paolo II”, arrestato con l’accusa di concussione aggravata e continuata. Il medico è ai domiciliari per aver costretto un paziente oncologico con un cancro terminale, poi deceduto, a pagare 900 euro per ogni somministrazione di un farmaco salvavita gratuito, per un totale di 130mila euro, oltre lavori di ristrutturazione nella villa al mare del professionista.

Tra le dichiarazione raccolte dal pm ci sono anche le testimonianze disperate dei parenti che nel corso degli anni hanno prestato soldi al malato, convinti che quelle cure gli avrebbero salvato la vita.