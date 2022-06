E-commerce e intrattenimento online: 5 motivi di un successo annunciato da tempo

Quando si vogliono fare acquisti o si vuole vedere un film, non ci si reca presso i negozi o il cinema, ma si preferisce utilizzare il web, così da non perdere tempo e avere quello che si desidera in pochissimi clic. I settori dell’e-commerce e dell’intrattenimento online sono completamente esplosi negli ultimi anni, a discapito dei negozi fisici e dei diversi centri di aggregazione (cinema, teatri, sala giochi, ecc.), ma quali sono i cinque motivi alla base di questo straordinario successo?

Velocità

Il successo dei settori dell’e-commerce e dell’intrattenimento online è stato annunciato da diversi anni, ma solo nell’ultimo periodo si è compreso quanto abbia modificato le abitudini dei consumatori, difatti si è registrato un aumento degli acquisti online pari al 10 % (anno 2021) e nella fascia di età compresa tra i 18-55 anni, si è analizzato che guardano almeno una volta al giorno un contenuto (video, serie tv, tutorial) sul web. Il successo di questi settori è da ascrivere soprattutto alla velocità di fruizione, perché con un semplice tocco dello schermo si possono acquistare i prodotti desiderati così come per guardare un film o una serie tv basta soltanto accedere a una piattaforma online. In un’epoca in cui tutti sono abituati a correre, andare al cinema o fare shopping può diventare un lusso e molte persone preferiscono utilizzare il web, invece che perdere tempo per gli acquisti o l’intrattenimento.

Assenza di orari prestabiliti

I negozi, i cinema o gli stadi hanno degli orari di apertura/chiusura prestabiliti che spesso non coincidono con gli impegni di lavoro o familiari dei consumatori, di conseguenza preferiscono il web, perché è “sempre aperto”. Guardare un film in prima visione nel primo pomeriggio è una possibilità concessa solo dal web, visto che sono davvero pochissimi i cinema aperti anche nell’orario pomeridiano. Lo stesso discorso è valido per i negozi, che non sempre hanno degli orari flessibili e diventa difficile per chi ha molti impegni recarsi fisicamente presso le loro sedi.

Varietà di contenuti e prodotti

Sarà sicuramente capitato a tutti di entrare in un negozio e di cercare uno specifico prodotto, senza però trovarlo o attendere giorni prima che sia nuovamente disponibile, una situazione spiacevole se si ha la necessità di acquistare un articolo in un preciso momento. Sul web, sono presenti migliaia di e-commerce che propongono in vendita anche gli oggetti considerati rari o introvabili, di conseguenza per l’utente sarà molto difficile non trovare quello che desidera acquistare. Se si è appassionati di videogiochi, cinema o serie tv, il catalogo delle piattaforme di streaming propone migliaia di titoli, quindi la difficoltà sarà soltanto quella di individuare il contenuto migliore, una possibilità che non possono offrire i tradizionali teatri o cinema.

Costi più convenienti

Il successo dell’e-commerce e dell’intrattenimento online è dovuto soprattutto alla convenienza dei costi, che sono nettamente inferiori rispetto a quelli presenti nei negozi o nei cinema e nelle sale giochi. Gli e-commerce presenti in tutto il mondo hanno prezzi davvero convenienti, che spingono gli utenti a preferire gli shop online rispetto a quelli fisici, quindi il risparmio è sicuramente uno dei motivi del successo di questo settore. Se si guarda un film al cinema, il costo di un singolo biglietto è compreso tra i 5-8 € e se viene confrontato con gli abbonamenti mensili di alcune piattaforme di streaming online, si capisce immediatamente perché i consumatori preferiscono il web per l’intrattenimento.

Sconti e promozioni esclusive

Quando si acquista o si sottoscrive un abbonamento online, i clienti vengono inseriti in una lista di consumatori privilegiati che hanno diritto a offerte e promozioni esclusive, una possibilità che non sempre viene concessa nei negozi o nei cinema e teatri. La fidelizzazione dei clienti attraverso buoni sconto, ad esempio buoni sconto per acquistare prodotti come protocollo pulizia intestinale bromatech in shop specializzati in benessere, oppure free spin delle piattaforme di intrattenimento è sicuramente uno dei motivi del successo dei settori dell’e-commerce e dell’intrattenimento online, visto che i consumatori amano essere coccolati e avere accesso a sconti personalizzati ed esclusivi. (nota stampa)