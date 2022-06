Emergenza Pesca: tavolo presso la Regione Puglia con Rotice e pescatori

Statoquotidiano.it, Manfredonia (Fg) 1 giugno 2022 – Ieri mattina si è tenuta presso la Regione Puglia una riunione alla presenza dell’assessore regionale all’Agricoltura, del vice presidente della Regione Puglia, dell’assessore al Bilancio, del Capitano di vascello Catino Antonio della Direzione marittima pugliese ed infine una delegazione di pescatori pugliesi e le associazioni di categoria. Presenti il sindaco di Manfredonia Gianni Rotice e per l’associazione Armatori di Manfredonia, Nunzio Stoppiello e Domenico Carpano.

Al termine dell’incontro è stato promesso, grazie ad un lavoro sinergico tra Assessorati, Agricoltura e Bilancio, con la collaborazione preziosa dell’Ammiragliato lo stanziamento di 3 milioni di euro, con una variazione di bilancio, portata oggi stesso in una seduta di Giunta straordinaria per sostenere, con iniezioni di liquidità immediata, i pescatori.

“Una boccata di ossigeno ma non certo la soluzione al problema” è quanto evidenziato dal Sindaco, vi sono altre misure che dovranno essere considerato quali il credito di imposta ma soprattutto il governo dovrà attuare tutte le misure necessarie a porre un argine alle manovre speculative relative al prezzo del gasolio in continia ascesa, assolutamente ingiustificate rispetto al prezzo di listino del barile di petrolio.

La categoria dei pescatorio, in stato di agitazione da alcuni giorni, con uno sbarramento di pescherecci collocato all’ingresso dei due rami dei moli, stanno protestando pacificamente e con grande dignità per difendere un diritto sacrosanto, quello di poter lavorare, sostenere economicamente la propria famiglia e vivere una vita dignitosa.

In queste ore, verrano rimosse alcune imbarcazioni, per consentire alla nave “Vector Quinto” di uscire dal porto senza intralci e raggiungere le isole Tremiti per l’approviggionamento idrico.

Tre milioni di euro rappresentano un “obolo” di quasi 2000 euro per motopeschereccio, una somma minimale ma è pur sempre un segnale di solidarietà della politica regionale rispetto alle problematiche che attanagliano la categoria dei pescatori che, non è l’unica categoria che vive il dramma del caro gasolio, difatti, vi è anche quella degli agricoltori ridotti letteralmente allo stremo o prossimi al fallimento in conseguenza di rincari generalizzati che oscillano tra il 50 ed il 100%.

In tutto questo lo Stato e l’Antitrust sembrano essere “latitanti”, nel senso che alcuna misura al momento è stata decisa per contenere l’inflazione galoppante che sta letteralmente mangiandosi i risicati, ormai risparmi degli italiani ed aumentando conseguentemente il numero di poveri vicino a quota 9 milioni.