“FdI chiede un centro NeMo anche in Puglia per i malati di Sla o Sma”

Una nota del presidente della Commissione criminalità

“Sia data alla Puglia l’opportunità di dotarsi di un Centro NeMo, un centro ad alta specializzazione che nasce dall’idea della UILDM (Unione italiana Lotta alla Distrofia Muscolare) di rispondere in modo specifico alle necessità di chi è affetto da distrofie o altre malattie neuromuscolari, come ad esempio la SLA o la SMA.

“Lo scopo principale del NeMo è migliorare la qualità di vita delle persone prese in carico, fornendo loro e alle famiglie un supporto clinico, assistenziale e psicologico che risponda ai bisogni globali; sarebbe di sicuro un’occasione per formare i medici, gestire i pazienti affetti da patologie degenerative, avere un punto di riferimento per evitare gli spostamenti in altre regioni nonché risparmiare soldi sia privati sia pubblici, e soprattutto evitare di morire.

Negli ultimi anni la Puglia ha ricevuto esplicita richiesta ma non ha fornito alcun riscontro ai richiedenti: in data 28 maggio 2022, un gruppo di rappresentanti Uildm e Aisla (Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica) scrivevano una lettera al Presidente della Giunta lamentando che seppur da tempo gli stessi cercano di dialogare con la Regione e i suoi rappresentanti circa l’opportunità di aprire, non c’è stata ancora nessuna risposta. Per questo ho presentato un’interrogazione al presidente Emiliano e all’assessore Palese per comprendere se sono a conoscenza di questa richiesta e se intendono procedere ad accoglierla.”