Futuro del Foggia, totoallenatori: chi sulla panchina di Zeman?

In attesa di capire se eventuali cordate o fondi si appalesino nei giorni restanti, della settimana concessa dall'aut-aut, per l'acquisizione delle quote messe a disposizione dal presidente del Foggia, Nicola Canonico, cosa che al momento sembra sempre più difficile, impazzano i rumors per chi avrà l'onore e l'onore di sedersi sulla gloriosa panchina rossonera.

Tempi stretti per le future incombenze che riguarderanno il campionato 2022/2023. Il 22 giugno scadono i termini per l’iscrizione per la prossima serie C, con tutta la documentazione conseguente allegata e si dovrà, gioco-forza, iniziare a porre i tasselli per il Foggia che verrà. Per ridare entusiasmo ai malumori della piazza, il primo pezzo del puzzle da comporre sarà la scelta del prossimo direttore sportivo, il successore di Peppino Pavone, che avrà il compito di scegliere il prossimo allenatore rossonero.

Terminato il ciclo di Zeman, con l’amaro divorzio con la società e la mancanza dell’intesa fra le due parti, intanto impazzano le voci di corridoio e si sonda il terreno per la ricerca del sostituto di Zeman, con il chiaro intento, secondo i programmi della proprietà, di migliorare l’annata appena trascorsa e giocarsi le proprie chance con una squadra competitiva per i piani alti della classifica.

Abbiamo parlato del futuro del Foggia e dei papabili trainer, per StatoQuotidiano.it, con il noto giornalista di Foggia Tv, Fabio Lattuchella che ci ha rivelato le impressioni dell’ambiente foggiano e del momento che vive la Foggia calcistica, attanagliata come sempre in questi tempi, da ansie e curiosità.

Nella recente conferenza stampa, il presidente del sodalizio rossonero ha tracciato l’identikit della figura del tecnico che potrebbe fare al caso del Foggia. “Non è una questione di moduli, ognuno predilige il suo ma in campo ci vanno i calciatori”- sostenne Canonico- aggiungendo che il nuovo trainer sarà un profilo esperto, conoscitore della categoria e che ha vinto. Il profilo ideale per tanti è quello di Piero Braglia, ex Foggia, che tornerebbe nel club di via Gioberti dopo la delusione irpina. Mister Caneo, smentito in prima battuta in conferenza stampa, dopo essere ad un passo dall’accordo con la Juve Stabia, del direttore sportivo Beppe Di Bari, potrebbe tornare in auge, avendo dimostrato di saper esprimere una buona cifra calcistica nelle esibizioni della sua Turris, della stagione appena trascorsa.

Tra le idee che sono state espresse anche l’ex Andria, Aldo Papagni, profondo conoscitore della terza serie nazionale e che ha girato tante piazze del Sud, avvistato nel recente passato sui gradoni dello Zaccheria. Ma se alla fine spuntasse la sorpresa Delio Rossi…?

A cura di Antonio Monaco. Foggia, 01 Giugno 2022