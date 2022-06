Gargano, arriva un altro mega yacht: il doppio rispetto al “Serenity”

FOGGIA, 01/06/2022 – (garganotv) Dopo “Serenity”, il mega yacht della principessa Dana Al Khalifam, figlia dello sceicco del Bahrain, un altro super yacht incrocia in queste ore nelle acque del Gargano. Si tratta di “Artefact”, un 80 metri ad altissima tecnologia e basso impatto ambientale, progettato e realizzato dai cantieri Nobiskrug. Sul mercato vale 150 milioni di dollari.

Fonte: globetender

Il proprietario è Mihal “Mike” Lazaridis, un uomo d’affari greco-canadese, investitore in tecnologie di calcolo quantistico e fondatore di BlackBerry, che ha creato e prodotto il dispositivo portatile wireless BlackBerry.

Fonte: qcsaworld

La lussuosissima e super tecnologica imbarcazione, si trova attualmente alla fonda sulla costa Sud del Gargano, di traverso al porticciolo di Mattinata. Al momento non è dato sapere qual è la destinazione. Di certo si sa che il mega yacht è partito da Barcellona qualche settimana fa. Dalle mappature non risulta aver fatto sosta in altri porti pugliesi prima di fermarsi in rada oggi nelle acque garganiche. Le particolari forme esterne hanno anche dato ad Artefact il primato di essere il megayacht di 80 metri con il volume più grande al mondo. (garganotv)