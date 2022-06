Grande successo a San Ferdinando di Puglia per la seconda edizione del Trial

StatoQuotidiano.it, 01 giugno 2022. Grande successo a San Ferdinando di Puglia della 2ª edizione del Trail dell’ Ofanto e Parco delle Cave memorial “ Mauro Scardigno” organizzata dall’ASD Master on the road di Francesco Lopez.

La gara riservata ai tesserati alla Fidal/Amatori e ai tesserati degli Enti di Promozione sportiva , patrocinata dal Comune di San Ferdinando di Puglia , Comitato provinciale FIDAL, dall’ Istituto “ Dell’Aquila Staffa”, dal Parco delle Cave di Cafiero e dal Parco Naturale Regionale Fiume Ofanto è stata organizzata in collaborazione con : il Comitato Festa Patronale ,la Biblioteca “ Don Milani” , la Pro Loco, l’ AVIS, la Polisportiva AVIS, il gruppo Scout ,Vespa Club , i Ciclisti di San Ferdinando ,la Legambiente di Margherita di Savoia, la Fidapa, il Kronos, la Protezione Civile ed il SOS.

Ha visto la partecipazione di 174 atleti provenienti da tutta la regione Puglia e dalle regioni limitrofe. Speaker della manifestazione il fiduciario comunale del CONI Giuseppe Acquafredda. La gara è stata valida come quarta tappa del Trofeo degli Ulivi.

Prima della partenza Giovina D’Addato, presidente della Fidapa, ha avuto parole di ringraziamento per chi si impegna ad organizzare queste manifestazioni e per ricordare ,le vittime innocenti della guerra in Ucraina e le tante DONNE che muoiono vittime di tanti uomini, ha organizzato il volo di palloncini di colore giallo, azzurro e rossi. Il parroco della parrocchia San Ferdinando Re, don Mimmo Marrone ha portato i saluti di tutta la comunità sanferdinandese a tutti i partecipanti ed ha esaltato l’opera meritoria di tutte le associazioni di volontariato che garantiscono ,con il loro impegno, la buona riuscita della manifestazione. Il percorso di 15,6 chilometri , nella prima parte, ha attraversato alcune vie cittadine, nella seconda la corsa si è svolta interamente tra gli argini del Fiume Ofanto e con l’ attraversamento di Cava Cafiero tra vigneti e i pescheti della zona. Alla fine della gara tra tutte le società che avevano più di dieci iscritti è stato estratto un computer vinto dalla Barletta Sportiva.

Il ristoro con pesche, albicocche, the e dolce sono stati offerti dai vari sponsor. Ai primi tre di ogni categoria sono stati donati una confezione di vini della Cooperativa Coldiretti, un libro di Giuseppe Daloiso sulla storia di San Ferdinando . Questi i risultati:

1° Assoluto – Vito Loconte(Daunia Running)

1ª Assoluta – Teresa Landriscina( Trani Marathon)

Categorie Maschili

JPM

Francesco Di Tonno(Marathon club Minervino)

SM

Fabio Scopece (U.S. Foggia Atl. Leggera)

Stefano Antonio Di Lecce(Runners Pescara)

Raffaele Tamburriello(ASD Sport 360 Venosa)

SM35

Walter Pasquale Cicinato (Atletica Trinitapoli)

Cristian Belgiovine (ASD New fitcenter)

Gaetano Mancino (As Culturale Santo Stefano Cerignola)

SM40

Cristiano Brisichella(Pod. Canusium 2004)

Antonio Castelluccio(Pod. Canusium 2004)

Antonello Sorrenti(Pod. Canusium 2004)

SM45

Antonello Ianieri(ASD Gravina)

Francesco Peschechera(Atletica Trinitapoli)

Donato Urbisaglia(ASD Sport 360 Venosa)

SM50

Emilio Pagano (Road Runners Trani)

Salvatore Sassi (Marathon club Minervino)

Gianfranco Larovere(Atletica Trinitapoli)

SM55

Gaetano De Tullio(ASD Gravina)

Giuseppe Caputelli(Atletica Disfida di Barletta)

Leonardo Metta (As Culturale Santo Stefano Cerignola)

SM60

Emanuele Sardaro(Daunia Running)

Vincenzo Palumbo (Atl. Tommaso Assi Trani)

Michele Damato(GS Avis Barletta)

SM65

Andrea Gorgoglione (Barletta Sportiva)

Giovanni Filomeno(Barletta Sportiva)

Salvatore Paparella(Barletta Sportiva)

SM70

Cosimo Damiano Filetto(Pedone-Riccardi Bisceglie)

Antonio Musto(Atl. Amatori Corato)

Vincenzo Grassi (Runcard)

SM75

Luigi Paolillo (Barletta Sportiva)

Michele Rizzitelli(Barletta Sportiva)

Raffaele Carbone(Marathon club Minervino)

SM80

Michele Torre(GS Avis Barletta)

Categorie Femminili

SF

Ilaria Todisco(Barletta sportiva)

SF35

Penelope Vincenza Piazzolla(Amici del cammino Barletta)

SF40

Luisa Dragonetti(Free Runners Molfetta)

Roberta Dalba(ASD Boves Run)

Lucia Todisco(Asd San Ferdinando di Puglia Master on the Road)

SF45

Angela Mastropasqua (Barletta sportiva)

SF50

Serafina Maffione (Barletta sportiva)

Maria Tessa(As Culturale Santo Stefano Cerignola)

Grazia Lamonaca (Asd San Ferdinando di Puglia Master on the Road)

SF55

Francesca De Luca(Barletta sportiva)

Maria Fanelli(As Culturale Santo Stefano Cerignola)

Brigida Maria Altomare D’Elia(Pod. Canusium 2004)

SF60

Sabatina Oziosi(Marathon club Minervino)

Rosa Mastromauro (Atl. Amatori Corato)

Arcangela Michela Carbone(Amici del cammino Barletta)

SF65

Rosa Di Nunno (Pedone-Riccardi Bisceglie)

CLASSIFICA PER SOCIETA’

1ª Assoluta – Barletta Sportiva

2 ª “ – Asd San Ferdinando di Puglia Master on the Road

3 ª “ – As Culturale Santo Stefano Cerignola

Michele Mininni