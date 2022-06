Manfredonia, Mary Fabrizio: “L’opposizione confusa e felice”

(nota stampa). Il Consiglio Comunale del 31/05/22 è stato illuminante per comprendere la confusione, le bugie e/o malafede, che l’opposizione esprime in tutta la sua pochezza.

I punti del giorno erano importanti.

Si sono proposte agevolazioni per i cittadini sui tributi nei punti: 7 (Proposta n. 20/2022)

8 (Proposta n. 21/2022) dell’ordine del giorno.

Nelle seguenti proposte l’assessore di riferimento proponeva nella prima “DIFFERIMENTO DEI TERMINI DI PAGAMENTO DELLE TARIFFE PER LA TASSA DEI RIFIUTI, TARI”

nella seconda “MODIFICA TRANSITORIA DEL REGOLAMENTO PER AGEVOLAZIONI UTENZE NON DOMESTICHE E DOMESTICHE”.

Nei seguenti punti il Consiglio Comunale con la forza della sola maggioranza approva le agevolazioni per la quota variabile e precisamente il 36% per le attività produttive e del 50% per le famiglie i cui componenti hanno perso il lavoro.

Una Proposta di giustizia sociale in un particolare momento di difficoltà, dove il nostro tessuto socio/economico sta ancora scontando l’ardua ripresa a causa della pandemia e l’ulteriore aggravio delle condizioni geopolitiche con la guerra dell’Ucraina.

Come Consigliera di Strada Facendo sono basita, nell’apprendere che l’intera minoranza non solo vota contro le proposte, ma ancor più indisponente accusa l’intero gruppo di “STRADA FACENDO” di confusione e bugie.

A questo punto è doveroso replicare ai post che si sono susseguiti incessanti dove la minoranza si affannava a stigmatizzare l’accaduto, con un ulteriore attacco proponendo come contro partita l’approvazione dell’articolo 23.

Ma nel comunicato di Strada Facendo MAI si è fatto cenno, della MANCATA APPROVAZIONE dell’articolo 23 da parte della minoranza, di contro in modo neanche semplificativo si spiega che la minoranza, vota contro le agevolazioni per i cittadini nei punti 7 ed 8 nell’ordine del giorno.

A questo punto il mortificante voto contrario (a cui ben possiamo dar contezza sia negli atti uffici, che nel video del consiglio comunale) e la compattezza dell’intero gruppo, devono essere una caparbia motivazione di orgoglio per la maggioranza, che propone un aiuto fattivo in un momento complicato, dove la sorda e cieca minoranza sono diversamente confusi e felici…

Accusati noi di dichiarare il falso rispediamo al mittente le loro opinioni, che risultano degradanti per l’intera cittadinanza.

Con il tempo capiremo se sono in totale confusione o in malafede, per le bugie si sono già ben attrezzati.

Intanto vi rimando alla visione dei fatti.

Mary Fabrizio

Consigliera del gruppo

STRADA FACENDO 💙