Manfredonia, protesta pescatori va ad oltranza: “Contributi insufficienti”

MANFREDONIA (FOGGIA), 01/06/2022 – (repubblica) Con il gasolio a 1,20 al litro, nessun peschereccio riesce a uscire in mare senza accumulare debiti a ogni battuta di pesca.

E le richieste delle marinerie al governo di intervenire per abbassare il costo del carburante sono rimaste finora lettera morta. Il tavolo aperto al ministero non promette nessuna soluzione a breve periodo. E così, i pescatori hanno deciso di protestare a oltranza finché saranno in grado di resistere. A Manfredonia, da sabato mattina oltre 200 imbarcazioni bloccano l’imboccatura del porto, ieri è stata fatta passare solo la nave che porta l’acqua alle isole Tremiti. La Regione Puglia ha deciso di stanziare 3 milioni di euro come contributo straordinario da dividere tra tutti i pescherecci pugliesi.

A conti fatti, circa 2.000 euro a barca: non basta neanche a fare un pieno. A fare i conti è Apollinare Lazzari, presidente dell’Associazione produttori pesca di Ancona e leader della protesta delle marinerie afriatiche: “Provo a rendere l’idea. La mia barca, 27 metri, 7 uomini di equipaggio, con il gasolio a questo prezzo consuma mediamente 4.000 euro di carburante al giorno, a cui devono aggiungersi 1.000 euro di altri materiali e circa 2.000 euro di costi di personale: insomma, 6.500-7.000 euro al giorno. Capite bene che possiamo solo andare in profondo rosso”. (repubblica)