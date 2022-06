Nasce il “Comitato Cittadini Tariffe Blu”: “Per una tariffazione più equa”

Questi ed altri pensieri ci hanno spinto a riunirci, a discutere sulle possibili soluzioni alle tariffe gravose fissate per i parcheggi. Siamo convinti che si possano elaborare idee, soluzioni, è pensare a modalità alternative di gestione. Una cosa è chiara: serve un’azione collettiva, serve darsi da fare. NON VOGLIAMO PASSIVAMENTE LAMENTARCI. Noi siamo cittadini, siamo menti pensanti e VOGLIAMO ESSERE ASCOLTATI. Vogliamo far capire all’amministrazione comunale e a chiunque di dovere che questa situazione così com’è non va bene e NON CI FERMEREMO. E voi? Volete fare “all’uso dei manfredoniani”: lamentarvi senza agire? C’è poco da scegliere: VOLETE “FARE GLI ABBONATI” O VOLETE FARVI SENTIRE?

