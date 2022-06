Strada Facendo: “Solo maggioranza ha approvato tariffe TARI anno 2022”

MANFREDONIA (FOGGIA), 01/06/2022 – “Al lupo, al lupo. Le Opposizioni hanno creato la solita bagarre mediatica al solo fine di far cadere nell’oblio talune posizioni preconcette e contrarie ai veri interessi dei cittadini, soprattutto quelli socialmente ed economicamente più fragili. Ma andiamo con ordine.

Solo la maggioranza ha votato, poi, la deliberazione avente ad oggetto l’approvazione delle tariffe della TARI per l’anno 2022 a seguito della determinazione n. 116 del 04.04.2022 del Direttore generale di AGER Puglia con cui ha approvato la predisposizione del piano economico – finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani che per l’anno in corso è pari ad € 11.744.655. Tale importo è superiore di circa € 180.000,00 a quanto stabilito nell’anno 2021 e tale incremento è stato spalmato sulla platea dei 27.000 contribuenti TARI del Comune di Manfredonia.

Nella stessa seduta è stata disposta la concessione di agevolazioni per un ammontare di € 1.004.556,79 di cui € 497.129,79 per le UTENZE NON DOMESTICHE ed € 507.427,00 per le UTENZE DOMESTICHE colpite significativamente dalla crisi finanziaria causata dell’emergenza sanitaria, nei limiti delle risorse derivanti dai fondi istituiti con decreto legge n.73 del 25 maggio 2021 nonché da quelle non ancora utilizzate e relative alla TARI 2020 finanziate tramite il fondo per l’esercizio delle funzioni degli enti locali di cui all’articolo 106 del decreto legge 19 maggio 2020, n.34 rifinanziato dall’art.39 del decreto legge n.104.

Anche quest’ultimo provvedimento è stato votato solo dalla maggioranza”.