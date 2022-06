Ucraina, Biden: “Invieremo sistemi missilistici più avanzati”

FOGGIA, 01/06/2022 – (ansa) Gli Usa forniranno all’Ucraina sistemi missilistici “più avanzati” per colpire “obiettivi strategici”, annuncia Biden.

Il presidente americano si riferirebbe ai lanciatori Himars, che verrebbero forniti a Kiev con munizioni capaci di una gittata massima di 80 km. “Non stiamo incoraggiando l’Ucraina a colpire oltre i suoi confini”, specifica Biden. Le forze nucleari russe stanno svolgendo esercitazioni nella provincia di Ivanovo, a nordest di Mosca: lo ha annunciato oggi il ministero della Difesa russo.

Sarà formalizzato oggi a Bruxelles dagli ambasciatori dei 27 il sesto pacchetto di sanzioni Ue contro la Russia per la guerra in Ucraina. Sì al price cap come misura temporanea: “siamo stati accontentati”, commenta Draghi. Zelensky si dice “grato a tutti coloro che hanno lavorato per questo accordo”, affermando che così Mosca avrà “decine di miliardi di euro in meno per finanziare il terrorismo”.

Secondo i servizi segreti ucraini Putin avrebbe dato l’ordine di occupare entro il primo luglio le intere regioni ucraine di Lugansk e Donetsk, che formano il Donbass. La situazione in quella regione geografica “è molto complicata”, ammette Zelensky affermando che l’epicentro dello scontro sono ora le città di Severodonetsk, Lysychansk e Kurakhove. In costruzione nella capitale Kiev la prima linea di difesa contro l’avanzata russa.

Esercitazioni delle forze militari nucleari russe a Ivanovo

Le forze nucleari russe stanno svolgendo esercitazioni nella provincia di Ivanovo, a nord-est di Mosca: lo riferisce l’agenzia russa Interfax citando il ministero della Difesa. Ci sono circa un migliaio di militari impegnati che utilizzano oltre 100 mezzi, tra i quali i lanciamissili balistici intercontinentali Yars. (ansa)