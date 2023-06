APS Quadrifoglio: “I manfredoniani gente di cuore”. Raccolta beni per le vittime dell’alluvione

MANFREDONIA (FOGGIA) – “Le scorse settimane sono state segnate da condizioni meteo estreme che hanno messo in ginocchio più regioni italiane ma, senza dubbio, la zona che ha pagato il tributo più alto, è stata la Romagna. Abbiamo tutti ancora negli occhi le immagini che irrompevano prepotenti nelle nostre case dalle prime pagine dei tg e giornali, dai social e dagli stati di amici e conoscenti testimoni del disastro. Immagini talmente forti, talmente crude che potevamo sentirne il dolore sulla pelle.

Noi, nel commentare le immagini, abbiamo preso atto di un comune senso di frustrazione e abbiamo scelto di esserci. Ci siamo dunque confrontati con chi coordinava i soccorsi per ottimizzare un nostro coinvolgimento. Dalla Croce Rossa di Cesena ci hanno prontamente risposto chiedendoci di organizzare una raccolta di beni di prima necessità che loro avrebbero distribuito alle famiglie colpite dall’alluvione.

La risposta di alcune aziende del territorio e dei cittadini è stata spettacolare. Come un Tam Tam del cuore la solidarietà ha varcato i confini della nostra cittadina e abbiamo ricevuto aiuti anche dai comuni limitrofi. Ogni volta che abbiamo chiesto una mano, questa ci è stata tesa con entusiasmo…come se non ci si aspettasse altro che potere aiutare.

Così martedì 30 maggio 2023, una delegazione dell’APS Quadrifoglio formata da due amministratori, due volontari, un autista di camion e due tirocinanti soccorritori in affiancamento è partita per Cesena per consegnare tutti i beni raccolti e, questa volta, ci sono andati col cuore colmo di gioia, fieri di rappresentare una collettività che, ancora una volta, si è mostrata incapace di voltare le spalle a chi soffre.

Adesso che i vostri aiuti alla popolazione romagnola sono giunti a destinazione è arrivato per noi il momento per ringraziarvi tutti; grazie al nonnino che, a piedi per ben due volte, ha raggiunto la nostra sede dalla periferia con sacchetti di spesa pesantissimi nonostante avessimo messo a disposizione il ritiro presso il proprio domicilio; all’elegantissima signora in abito giallo che non potendo accettare di essere arrivata troppo tardi, è corsa a comprare biancheria e vestiario ed è riuscita a consegnarceli prima che chiudessimo gli ultimi pacchi, ringraziandoci;

alla signora di Mondragone che ha portato un corredo che manco quello delle spose; ai clienti del supermercato MD che ci hanno fatti tornare con sei carrelli di spesa; a quelli del Famila che prima di comprare ci chiedevano cosa potesse essere più utile; ai clienti di BimbiLandya e Lollo Bebè che hanno sostenuto le famiglie con neonati riempiendo cartoni di omogeneizzati, latte e pannolini; ai clienti di Rubino e Proshop poiché grazie a loro riusciamo a sentire il profumo di pulito delle case romagnole fin da qua giù! Grazie ai bambini, al personale e al Corpo docenti della Scuola San Giovanni Bosco per il progetto un aiuto per l’Emilia Romagna.

Grazie alle boutiques del corso, Calabrese, Officina Di Cristina, Starace, Benetto, Cobem27; Kids, il mitico “Menasecca”, Said, De Palma… non ci avete fatto mancare materiale ed incoraggiamento; grazie a lido Monte Saraceno per aver messo a disposizione un furgone; grazie a Modit che avrebbe potuto donare abiti, ma abbiamo chiesto loro badili scopettoni e guanti da lavoro perché i romagnoli hanno voglia e forza di risollevarsi dal fango spalando e pulendo; grazie ai cittadini di Mattinata, Foggia, Zapponeta, Cerignola; grazie ai mercatisti; grazie a Fatjan che ha messo a disposizione camion e autista; grazie a Gran Risparmio, Despar, Re Manfredi, farmacie Murgo e Santa Rita, Market 29, Bar Marea;

Carpano, Luna Piena; un enorme grazie alle eccellenze del territorio Rosso Gargano e Lucas; grazie alle associazioni Apulia e Falchi, rispettivamente di Cerignola e Foggia; ai tre bambini foggiani che hanno rotto il salvadanaio per acquistare tre biciclette; grazie, grazie e grazie agli aspiranti professionisti del soccorso che oltre alle ore di tirocinio, hanno prestato servizio come volontari esperti. Un grazie speciale a Vincenzo e Antonio che hanno permesso tutto ciò mettendo a disposizione sedi e mezzi della APS quadrifoglio; ai volontari che hanno materialmente portato i beni a Cesena e a quelli che invece sono rimasti coprendone i turni di servizio.

Grazie a tutti perché, se è vero che il bene si fa in silenzio, è altrettanto vero che siete stati grandi e noi abbiamo voglia di gridarlo al mondo. Infine scusateci, poiché siete stati così tanti che, inevitabilmente, abbiamo dimenticato qualcuno, ma vi supplichiamo di segnalarcelo perché possiamo rimediare e non lasciare nessuno fuori dalla eccezionale squadra che ha permesso questo meraviglioso miracolo”.