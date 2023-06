Foggia – “L’ipotesi di autonomia differenziata in discussione, se approvata così come è, sarebbe micidiale per il Mezzogiorno e, in particolare per il comparto sanitario di Capitanata”.

A dichiararlo, Gino Giorgione, Segretario Generale Territoriale UIL FPL Foggia.

“Il Covid ci ha mostrato con chiarezza che, per l’architettura costituzionale del Paese, non riesce a sostenere 20 sistemi sanitari regionali.

Invece di fare tesoro delle criticità emerse durante la pandemia, si concepisce un modello di autonomia differenziata che mette a rischio Garantire i livelli essenziali delle prestazioni (Lep), i principi costituzionali di solidarietà e perequazione. In questo modo, inevitabilmente crescerà il turismo sanitario verso Emilia Romagna, Lombardia, Toscana e Umbria e diminuiranno ancora i ricoveri presso le strutture sanitarie di Capitanata”.

Per il Segretario Generale della UIL FPL Foggia “quello che abbiamo vissuto ci ha insegnato chiaramente che va percorsa la direzione contraria a quella dell’autonomia differenziata: vanno sottratte alle Regioni e restituite in via esclusiva allo Stato alcune competenze strategiche e si deve puntare su un rafforzamento reale dei servizi ai cittadini nei comuni e nelle province”.