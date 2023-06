Maffei: “In tempi rapidi si farà chiarezza sulla mia assoluta estraneità a ogni accusa”

Foggia – “Con riferimento alla ‘notizia‘ della avvenuta mera fissazione dell’udienza preliminare relativa alla vicenda giudiziaria nella quale sono inspiegabilmente coinvolto, prendo atto dell’ennesimo, pretestuoso e gratuito tentativo da parte del giornale locale (altra testata giornalistica di Foggia,ndr) di screditare la mia persona oltre che la mia famiglia“.

“La suddetta testata, infatti, non perde occasione per esprimere commenti personali(ssimi) ai miei danni che nulla hanno a che vedere con il legittimo diritto di cronaca, conditi peraltro da avventurose interviste di soggetti la cui attendibilità sarà tutta da dimostrare“.

Lo riporta in una nota inviata a StatoQuotidiano.it il dr. Danilo Maffei, ex consigliere comunale di maggioranza di Foggia.

“Non mi stupisce però l’astio nei miei confronti: il Direttore de (altra testata giornalistica di Foggia,ndr) è imputato per diffamazione aggravata ai miei danni in un procedimento presso il Tribunale di Foggia nel quale sono ovviamente costituito parte civile”. Ciononostante, e non pago a quanto pare anche delle recenti infelici esternazioni di cui si è reso protagonista, prontamente stigmatizzate dal Procuratore della Repubblica, Dott. Vaccaro (“Negare la mafia è uno schiaffo a tutti i foggiani”), lo stesso e la giornalista (…,NDR) perdurano nel volere a tutti i costi infangare la mia immagine”.

“Per tali ragioni, ho dato mandato al mio legale per immediatamente segnalare all’Autorità Giudiziaria il nuovo ed inaccettabile comportamento del Direttore e della giornalista (di altra testata giornalistica,ndr)”.

“Quanto al resto, la fiducia che il sottoscritto ripone nella magistratura è nota ed è incrollabile: per questo, avendo agito sempre nel pieno rispetto delle regole,sono sicuro che in tempi rapidi si farà chiarezza sulla mia assoluta estraneità ad ogni ipotesi di rilevanza penale”, conclude il dott. Danilo Maffei.