Manfredonia, distribuzione carburante: nuovo regolamento comunale

Il Regolamento dei Carburanti è uno dei passaggi amministrativi necessari alla realizzazione del Piano Strategico del Commercio , indicato da questa Amministrazione nelle linee programmatiche, insieme al Regolamento dei Mercati e delle Medie Superfici di Vendita”. Il nuovo Regolamento dei Carburanti si caratterizza per la maggiore celerità nel rilascio dei titoli necessari per le nuove realizzazioni, che avviene mediante il provvedimento unico autorizzato rilasciato dal Suap, previa acquisizione di tutti i pareri dagli Enti/Uffici a vario titolo competenti, mediante la conferenza di servizi da concludersi entro il termine massimo di 90 giorni.

Il nuovo Regolamento, che prevede il rispetto della normativa ubanistica, ambientale, sanitaria e sulla sicurezza, infatti, prevede un’importante novità nella possibilità per il Comune di concedere in uso oneroso le proprie aree per la realizzazione di nuovi impianti, valorizzando i beni pubblici e riqualificando in termini urbanistici le aree interessate, oltre che favorire il consumatore in termini di maggior concorrenza del Mercato. Ad oggi non sono pervenute osservazioni da parte delle associazioni interpellate”.