Manfredonia. “Vergognoso: una ventina di piccioni morti in un locale, e nessuno interviene”

Manfredonia – “Ieri sono tornata in città e sono subito andata a verificare che la situazione fosse stata risolta. Mai avrei voluto vedere una scena simile, uno squarcio al cuore, almeno per chi ce l’ha. La soglia interna sull’uscio è coperta dai corpicini delle povere creature. Nessun segno di vita oramai. I vicini che ci guardano disperarci con il sorrisetto ironico di chi non concepisce quella di un piccione come una vita da salvare. Una donna ci dice acida: ‘io non sono animalista ma questo è uno schifo, fate qualcosa perché vengano a pulire'”.

E’ il racconto di Rosa di Manfredonia a StatoQuotidiano.it, relativamente a una “situazione orrenda che si consumando” in un locale “in Via delle Antiche Mura” a Manfredonia.

“Qualche giorno fa fui contattata da alcune persone che, conoscendo il mio amore per gli animali, mi hanno chiesto consigli sul da farsi per salvare alcuni piccioni intrappolati in un locale in stato di abbandono. La scena che si presentava ai loro occhi era raccapricciante: un tappeto di guamo che non lasciava intravedere il pavimento, piccioni in fin di vita che che, alla vista delle donne, si avvicinavano ai vetri in cerca di salvezza, trascinandosi sulle carcasse di altri piccioni che avevano oramai finito di soffrire. Ho consigliato loro di segnalare la cosa alla polizia locale e all’asl. In effetti così è stato fatto”.

“Ora mi chiedo: ma cosa cavolo avete al posto del cuore? Qualcuno è infine intervenuto? Se si, perché quei corpicini sono ancora lì a decomporsi? E se vi fa sorridere che noi non vediamo carcasse ma corpicini, se pensate di essere più obiettivi di noi, sapete dirmi come mai non si intervenga per ripristinare una situazione decorosa? Sapete dirmi come mai non si vede un pericolo per la pubblica salute in un locale con due dita di guamo e una ventina di piccioni morti? Mi piacerebbe avere delle risposte da chi è di competenza. Senza voler fare polemiche perché…se non ci arrivano da soli, se sono carenti in empatia chi sono io per farglielo capire? Ma qualcuno ha delle responsabilità e vorrei sapere quali soluzioni hanno pensato adottare. Grazie”.