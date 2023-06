Margherita di Savoia, servizio di salvataggio collettivo su 4 km di costa

MARGHERITA DI SAVOIA (BAT) – A Margherita di Savoia vi è un servizio di salvataggio collettivo che riguarda 4 km di costa unico caso in Puglia per dimensione e articolazione del servizio.L’esercizio collettivo di per sé costituisce un miglioramento del servizio di salvamento perché eliminando il rapporto fra azienda balneare e l’assistente bagnante garantisce che quest’ultimo sia adibito esclusivamente a tale compito.



Sono interessati 55 stabilimenti balneari e 3 spiagge libere attive su 4 Km di fronte con 25 torrette sulle quali opereranno 55 assistenti bagnanti con tre sorveglianti. Il personale sarà dotato di ricetrasmittenti per coordinare gli interventi.

Vi saranno 25 pattini salvataggio, 20 tavole Sup e una moto d’acqua. Ci saranno anche tre unità cinofile. Quest’anno d’intesa e la collaborazione con l’I.I.S.S. Aldo Moro di Margherita di Savoia l’ASBA, la nostra Associazione locale delle aziende balneari con la Società Nazionale di Salvamento ha organizzato un corso per il rilascio di brevetti per assistenti bagnanti a seguito del quale 16 ragazzi del Liceo scientifico lo hanno conseguito gratuitamente e hanno già trovato lavoro presso l’azienda che effettua il servizio per conto dei nostri stabilimenti balneari.





Si tratta di un esempio concreto di sinergia fra sistema scolastico e imprese per risolve re il problema della difficoltà, specie delle aziend e stagionali, a reperire figure professionali. L’Organizzazione fra le aziende e la collaborazione con le Istituzione costituiscono gli strumenti per il miglioramento della qualità dei servizi e il superamento delle difficoltà.



Erano presenti il Segretario generale della società Nazionale di salvamento Riccardo Padovano, la Presidente di Federturismo Marina Lalli, il Sindaco di Margherita di Savoia nonché Presidente della Provincia Bat Bernardo Lodispoto, il Dirigente dell’I.I.S.S. Aldo Moro di Margherita di Savoia, il Direttore Marittimo di Puglia e Basilicata Ionica Contramm. Vincenzo Leone e l’Assessore regionale al turismo Gianfranco Lopane.