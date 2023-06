Morte Gian Paolo Damato, Vaira: “Alcol e alta velocità a momento impatto”

A meno di sei mesi dal tragico incidente che il 13 novembre 2022 è costato la vita a Gian Paolo Damato, e ha comportato il ferimento di altri quattro giovani ragazzi, la Procura della Repubblica di Parma ha concluso le indagini a carico di un trentaduenne di Gaeta.

L’Avv. Michele Vaira, legale della famiglia Damato, fa sapere che “è emerso in modo inconfutabile, grazie all’analisi degli strumenti satellitari, che al momento dell’impatto l’indagato, conducente di una KIA Sportage, viaggiava a ben 194 km/h, e che tale velocità fosse costante da almeno venti secondi. Nel sangue dell’indagato è stata riscontrata anche la presenza di alcool. La Procura ha contestato all’indagato il reato di omicidio stradale”.

A breve sarà fissata l’udienza preliminare presso il Tribunale di Parma. La famiglia ha inteso rendere nota questa evoluzione del procedimento per la grande attenzione e lo straordinario affetto che la cittadinanza foggiana (e non solo i numerosi amici) ha riservato ai famigliari di Gianpaolo in occasione della grave perdita.