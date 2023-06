Nuovi temporali pomeridiani su Appennino, Murge e Salento

Bari – 3BMeteo Puglia: GIOVEDI’: un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque.

Nello specifico sulla Daunia giornata con tempo variabile, con maggiori schiarite durante il pomeriggio; sulle murge cieli inizialmente poco nuvolosi ma con nuvolosità, talora compatta, nelle ore centrali della giornata con associate deboli piogge.

Schiarisce in serata; sul Tavoliere cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale; sul litorale adriatico settentrionale cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata; sul litorale adriatico meridionale giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino; sul litorale ionico nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio.

Schiarisce in serata; sul Salento nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio. Rasserena in serata. Venti deboli settentrionali; Zero termico nell’intorno di 3200 metri. Basso Adriatico e Canale d’Otranto poco mosso.

Venerdì 02 Giugno

Previsioni meteo Puglia

VENERDI’: l’alta pressione si rafforza ulteriormente determinando tempo assolato con al più qualche sparuto annuvolamento all’alba. Nello specifico sulla Daunia cieli inizialmente poco nuvolosi ma con nuvolosità, talora compatta, nelle ore centrali della giornata con associate deboli piogge.

Schiarisce in serata; sulle murge nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio.

Schiarisce in serata; sul Tavoliere cieli in prevalenza poco nuvolosi o parzialmente nuvolosi, salvo maggiore variabilità nelle ore centrali della giornata; su litorale adriatico settentrionale e Salento cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata; sul litorale adriatico meridionale giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino; sul litorale ionico cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio. Venti deboli settentrionali in rotazione ai quadranti nord-orientali; Zero termico nell’intorno di 3150 metri. Basso Adriatico e Canale d’Otranto poco mosso.

Sabato 03 Giugno

Previsioni meteo Puglia

SABATO: un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico sulla Daunia cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi al mattino, ma con rapido aumento della nuvolosità con piogge e rovesci anche temporaleschi al pomeriggio, in attenuazione serale; su murge, litorale adriatico settentrionale, litorale adriatico meridionale, litorale ionico e Salento cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata; sul Tavoliere cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale.

Venti deboli occidentali in rotazione ai quadranti sud occidentali; Zero termico nell’intorno di 3300 metri. Basso Adriatico e Canale d’Otranto poco mosso.

fonte: 3BMETEO