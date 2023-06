Manfredonia – “Un fisso arriva a guadagnare dalle 800 alle 1000 euro al mese, compreso straordinari, dalla mattina alla sera con contratti di lavoro part- time o full time 3/4 ore giornaliere, quando in realtà se ne svolgono dalle 15/16 ore al giorno. Un extra percepisce una paghetta dalle 35 alle 60 euro con le stesse ore lavorative 15/16 ore. Basta“.

E’ quanto scrive Lorenzo di Manfredonia, in una lettera inviata a StatoQuotidiano.it.

L’ESPERIENZA

“Sono un ragazzo di Manfredonia sposato con due figli che purtroppo mi sono trovato costretto a lasciare la mia città per questioni lavorative anzi per esattezza per sfruttamento lavorativo. Purtroppo negli ultimi giorni si parla molto nelle trasmissioni televisive di ristoratori che non riescono a trovare personale la cui la colpa si dà continuamente ed esclusivamente al famoso reddito di cittadinanza, essendo un ragazzo di 39 anni lavoratore con famiglia sulle spalle da cittadino italiano vorrei dire la mia“.

“Io chiedo che questa questione ne venga discussa anche in Puglia e fortemente sul territorio garganico, perché noi giovani non sopportiamo più queste accuse rivolte continuamente nei nostri confronti”.

“Ci accusano di non avere voglia di lavorare di non voler fare la cosiddetta gavetta, ma la realtà è un’altra sono davvero schifose e inaccettabili, senza un briciolo di vergogna le condizioni lavorative che ci vengono proposte da questi ristoratori soprattutto e ci tengo a precisare nelle zone Manfredonia – San Giovanni Rotondo dove i salari nella ristorazione sono i più pietosi di tutta la regione Puglia.

A un cameriere, a un barista, a un lavapiatti, a un aiutante cuoco, li vengono proposte delle paghe davvero raccapriccianti per le ore di lavoro che li chiedono di svolgere”.

“Svolgendo un calcolo matematico all’ora sono dalle 2,66 alle 3,75 euro, scandaloso, a oggi posso rispondere a quelle persone che dicono vabbè i ristoratori non sono tutti uguali, io parlo per la mia esperienza. ‘Queste sono le condizioni e la paga se ti conviene’“.

“C’è gente che si fa un mazzo enorme da l’anima nel lavoro che svolge e nonostante tutto viene ricompensato con della miseria, il problema principale non è il reddito di cittadinanza di cui si discute tanto di cui si dà la colpa per mancanza di personale”.

“Il vero problema principale sono i datori di lavoro con le loro proposte lavorative scandalose che mandano in fuga i giovani, sono d’accordissimo anche che ci si deve fare la gavetta, ma dignitosamente.”

“Vorrei dire solo una cosa a questi ristoratori/imprenditori, non è giusto”.

“Voglio che questo messaggio arrivi anche a chi di competenza, io spero che ci siano controlli più massicci al tappeto nelle ristorazioni e che non ci si soffermi solo sui contratti ma che si controlla anche realmente quante ore svolge davvero un dipendente, che sicuramente non coincidono mai su quello riportato da contratto, perché oltre a prendere in giro il dipendente, si prende in giro anche lo Stato in questo modo”.

“Io voglio credere ancora una volta che lo stato e dalla parte di noi cittadini lavoratori per fare rispettare le leggi le regole e soprattutto i diritti, i nostri diritti”.

“Oggi posso dire di ritenermi molto fortunato ho trovato lavoro fuori dal mio paese, sempre nella ristorazione, ma ho un contratto uno stipendio dignitosissimo. Si svolgono dei turni di 7 ore e mezza, una settimana di mattina e una settimana di sera. Ora posso dedicarmi anche molto di più alla mia famiglia con questi orari, cosa che non facevo più quando lavoravo tra Manfredonia e San Giovanni Rotondo, ho ricominciato a vivere dignitosamente godendomi molto di più la mia famiglia oltre al lavoro con cui mi trovo benissimo”.

“Il problema dei ristoratori in questi luoghi non è il personale che non si trova, sono gli schiavi a scarseggiare”.