Spaventoso incidente sul Gargano, 3 feriti trasportati al Casa Sollievo

SAN MARCO IN LAMIS (FOGGIA) – Spaventoso incidente stradale poco fa a San Marco in Lamis. Intervento del 118. Tre persone sono rimaste ferite poco fa in uno spaventoso indicente stradale a 9 km da Borgo Celano lungo la provinciale che mena a Foggia.

Fonte: sanmarconews.it

Lo scontro è stato frontale tra una Citroen e un Mercedes. Sul posto i carabinieri della stazione di San Marco in Lamis e Medici, Infermieri e Soccorritori delle Postazioni 118 di San Marco e di San Giovanni Rotondo. In ospedale a Casa Sollievo della Sofferenza sono finiti una donna quarantenne e due uomini di 60 e 70 anni.