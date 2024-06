Perpetrata una trappola elettorale? Eclatante quanto accade in Città! Possibili sviluppi raccapriccianti a breve. Più di qualcuno parla di strascichi giudiziari. L’amministrazione latita nelle risposte. Le minoranze attaccano a giusta ragione mentre il centro della Città viene assalito da vandali.

A San Giovanni Rotondo la campagna elettorale si gioca sulla Tari e non sui veri programmi che guardano al futuro di una Città in balia di “mostri” che ne attanagliano la libertà di essere vivibile. Distrutte piante ornamentali e divelto il Defibrillatore.

Non che le tasse non siano importanti, ma nella marginalità del futuro da riscrivere assume un assordante autogol per chi si propone per la seconda volta a governare una Città non certamente facile, piena di insidie e di interessi che esulano dalla semplice amministrazione. “Dietro tale autogol si nascondono figure aliene?” Per sentirne di belle, tempo il fine settimana quando il Sindaco Crisetti, con la sua coalizione, salirà sul palco per chiedere il voto.

In politica, si sa, le bugie e gli agguati sono sempre pronti a fare capolino e aggiudicarsi un posto in prima fila. La stessa cosa dicasi per l’ormai conclamata esigenza, tutta politichese di: “quel che si dice oggi è vecchio già tempo addietro”. In quel di San Giovanni Rotondo, comune importante per tutto il Gargano, sia in ordine culturale che economico, oltre anche l’aspetto religioso che conclama la Città quale meta turistico- religiosa di importanza mondiale, in una campagna elettorale che dovrebbe portare i cittadini al voto, ben cogniti di programmi ben precisi, si gioca al rimpiattino senza offerte cognitive di valori, come San Giovanni Rotondo meriterebbe. Giosuè Carducci si sarebbe sicuramente superato: che guerra mediti con l’invisibile….. tremo, ma vigile al suon d’un cognito passo che piccolo i solenni echi suscita. ….. Anch’ei, tra ‘l dubbio giorno gotico tempio avvolgendosi, l’Alighieri, trepido cercò l’immagine di Dio nel gemmeo pallore d’una femina. La poesia, in più di qualche caso, entra poco nelle pieghe di attacchi preordinati per “il discredito della figura umana”, poiché scevra di fraintendimenti e soprattutto di guerre dai cuori insanguinati a causa della perfida politica dalle fake dell’ultimo millennio. Il dado è tratto e spesso l’ultimo chilometro pare un’eternità che non permette agevolmente il raggiungimento di obiettivi prefissati. Quel fil di lana diventa pieno di sgambetti e chiacchiericci da Bar dello Sport. In un clima da camini dal tepore invernale, soporifero e poco reattivo, il tema diventa caldo, anche se i pochi incontri che le coalizioni offrono dal pulpito dell’intellighenzia e i contraddittori che opterebbero per la concretezza, e non per il sentito dire, non riescono a superare indifferenza e sgomento per una politica ormai lontana anni luce dalla luna incandescente degli anni passati. Così accade per l’ormai famigerata Tari.

Richiesta in spregio alla più confacente politica dell’accomodante temporanea necessità elettorale, è risultata piena di incongruenze e conteggi mal addizionati a seconda delle regole. “Un’amministrazione attenta, dichiarano gli oppositori postando un video provocatoriamente indirizzato all’uscente sindaco Crisetti, avrebbe sicuramente condizionato in positivo quello che negativamente si è posto nelle cassette postali dei cittadini di San Giovanni Rotondo. Le missive dichiarano l’inefficienza dell’amministrazione, ma soprattutto l’attuazione di tariffe sconosciute ai più e non certamente dovute alle proroghe attuate ai fini dell’applicazione della tariffa” concludono plaudenti con ironia iconica. Ma forse l’ironia non appaga la verità, scriverebbe il mitico Totò “parlando terra terra”. L’amministrazione uscente, sollecitata alla risposta soprattutto da esponenti della coalizione di centro sinistra, nell’indire una riunione della coalizione stessa, ha scaturito una sorta di manifesto che non di certo tranquillizza chi ha ricevuto cartelle in dismisura fuori da ogni schema di giustificazione.

“Si è creata una situazione che andrà sicuramente a incidere sulla tranquillità del voto libero e scevro da condizionamenti che il tempo, da ora sino al silenzio elettorale, non potrà vedere sicuramente risolta. Il sindaco sollecitato a farlo, gioca al silenzio nonostante pare abbia documenti importanti che disegnerebbero realtà diverse. È sicuramente tardi per attivare commissioni per un esame pedissequo delle richieste, quindi meglio chiarezza emerga dal lavoro svolto dagli uffici preposti, anche a costo di essere impopolari. Nella convinzione che la verità arrivi presto sul traguardo, ci confronteremo con chiunque si senta nella posizione di farlo. Nella certezza che sino a quando la politica è schiava del sistema che offre ai funzionari la possibilità di concretizzare favorevolmente o negativamente le volontà politiche, essa sarà succube delle eccellenti o pessime prestazioni di chi dovrebbe essere dedito al classico amore per il “Bene Comune”. Parole di scoramento che vengono da candidati che sono scesi in campo per un vero cambiamento e non per il solo onere della fede alla maglietta di appartenenza. Bene Comune che si sposta a seconda delle diverse vedute e che spesso cambia il volto di amministrazioni, posizioni, concetti e orgogli cittadini che fungono da reattore a vettori che trasferiscono pezzi di storia su mondi sconosciuti ai più, ma conosciutissimi ai veri padroni dei palazzi.

Posizioni legittime ma sicuramente inopportune e mai troppo considerate futuribili di benessere e di pace sociale. Forse uno sguardo e un’attenzione necessitava già da tempo. La fiducia delle e nelle istituzioni deve tornare a essere la garanzia di essere scevra di condizionamenti e dagli orizzonti decisamente privi di campanilismo, a volte deleterio. San Giovanni Rotondo merita di tornare al centro dell’attenzione per positività, coerenza e soprattutto passione. La fede può aiutare? In politica si prega poco ma a messa si è sempre presenti.

Sarebbe bene il contrario e tornare a solcare la linea di demarcazione tra identità e coerenza. Il dato, solo così, potrà tornare: tratto! Si incita alla condivisione nel rapportarsi al convenevole approccio collaborativo, per un nuovo modo di Amministrare ma l’avviare a tempo scaduto lo studio per l’introduzione della “tariffa puntuale” che è il solo metodo che fa pagare il “giusto” a ogni cittadino e a ogni attività produttiva, crediamo sia oggettivamente non una risposta concreta che speriamo arrivi a giorni.

Nel mentre la Città offre uno spaccato di se sicuramente non consono alla sua grande affezione all’accoglienza. Nella notte vandalizzata la Piazza dei Martiri, sede della Casa di Città, accentuando quel disagio che si respira da tempo e a cui andrebbe concessa la giusta attenzione. La novella sarà di quelle buone solo se la politica non continui a cavalcare l’onta causa di disprezzo e offesa a tutti i costi. San Giovanni Rotondo è stanca di “tarantelle politiche” e vuol riassaporare il gusto del ballo aggregativo che cancella l’odio e la discriminazione sociale. Si punti dritto al ritorno della tradizionale forza dell’incontro. Si ribadisce, per chi non vuol sentire, che forse un incontro pubblico tra i tre candidati alla carica di Sindaco, potrebbe consentire un voto scevro da rancori e pieno di significati positivi. La forza del mondo è la cinetica e con essa si possono mettere in moto motori dell’anima. Si usi la ragione della competitività, non il competere fazioso che ammazza la ragione e spinge la politica verso il baratro. La vittoria dell’uno e dell’altro, nel tornare margine al centro, premierebbe sicuramente tutti.

Articolo a cura di Maurizio Varriano.