Foggia, 1° giugno 2024 – Nel prossimo Consiglio Comunale di Foggia sarà discussa una mozione cruciale per il futuro del Villaggio Artigiani, presentata dal Capogruppo di CON Foggia, Achille Capozzi, delegato alla gestione del Villaggio. L’iniziativa mira alla rigenerazione urbana di quest’area storica e al miglioramento del suo collegamento con il centro città.

Il Villaggio Artigiani, nato negli anni ’70, ha rappresentato per decenni un’area vitale della città, grazie al suo dinamismo economico e sociale. Tuttavia, negli ultimi anni, ha subito un progressivo declino con la chiusura di numerose attività e una crescente perdita di attrattività. La mozione proposta punta a invertire questa tendenza attraverso una serie di interventi mirati.

Gli interventi proposti

Riqualificazione degli spazi pubblici Ripavimentazione delle strade : interventi per migliorare la sicurezza e l’estetica del quartiere.

: interventi per migliorare la sicurezza e l’estetica del quartiere. Creazione di aree verdi : nuovi spazi per il relax e la socializzazione dei cittadini.

: nuovi spazi per il relax e la socializzazione dei cittadini. Installazione di arredi urbani: panchine, illuminazione e altri elementi per rendere più accoglienti gli spazi comuni. Recupero degli edifici Incentivi alla ristrutturazione degli immobili : sostegni economici per favorire la riqualificazione delle strutture esistenti.

: sostegni economici per favorire la riqualificazione delle strutture esistenti. Sostegno alle attività commerciali : aiuti per il rilancio del tessuto economico locale.

: aiuti per il rilancio del tessuto economico locale. Sviluppo di progetti di housing sociale: per favorire l’inclusione abitativa e contrastare il degrado. Miglioramento della mobilità Realizzazione di un collegamento pedonale : un sottopasso ferroviario che colleghi direttamente il Villaggio Artigiani al centro di Foggia, facilitando la mobilità sostenibile e l’accessibilità del quartiere.

: un sottopasso ferroviario che colleghi direttamente il Villaggio Artigiani al centro di Foggia, facilitando la mobilità sostenibile e l’accessibilità del quartiere. Potenziamento del trasporto pubblico: incremento delle linee e delle frequenze dei mezzi pubblici per migliorare i collegamenti con il resto della città. Creazione di nuove funzioni Spazi per eventi culturali e ricreativi : aree dedicate a manifestazioni artistiche, spettacoli e attività di svago.

: aree dedicate a manifestazioni artistiche, spettacoli e attività di svago. Sviluppo di attività di socializzazione e aggregazione: per favorire la coesione sociale e la partecipazione comunitaria.

Un quartiere moderno e integrato

L’obiettivo dichiarato della mozione è quello di trasformare il Villaggio Artigiani in un quartiere moderno, attrattivo e vivibile, pienamente integrato con il centro città. “Il Villaggio Artigiani ha un grande potenziale di sviluppo”, ha sottolineato Achille Capozzi. “Con questa mozione vogliamo dare il via a un processo di rigenerazione urbana che lo trasformi in un quartiere moderno, attrattivo e vivibile, integrato con il centro città. Crediamo che questo sia un intervento fondamentale per il futuro di Foggia”.

La mozione rappresenta una visione strategica per il rilancio di una zona che ha visto tempi migliori e che ora, con questi interventi, potrà riacquistare la sua importanza e centralità nel contesto urbano di Foggia.

La discussione della mozione è prevista nel prossimo Consiglio Comunale, dove verranno valutate le potenzialità e l’impatto degli interventi proposti. Achille Capozzi, in qualità di Capogruppo di CON Foggia e delegato al Villaggio Artigiani, esprime fiducia nel fatto che il Consiglio saprà riconoscere l’importanza di questo progetto per il futuro della città.