Francesca Troiano: ecco la “La Città che Voglio” (3 VIDEO)

Manfredonia, 27 Maggio 2024 – Francesca Troiano, candidata per il futuro di Manfredonia, presenta il suo piano dettagliato per una Manfredonia migliore, basato su cinque punti chiave che abbracciano il benessere e l’inclusione di tutti i cittadini, per una comunità più forte, inclusiva e giusta. Con un focus sul miglioramento dei servizi essenziali e sull’empowerment di ogni individuo, il programma di Troiano si propone di costruire una Manfredonia migliore per tutti i suoi cittadini.

1. Miglioramento dei Servizi Sanitari Locali: Troiano si impegna a potenziare i servizi sanitari locali per garantire un’assistenza di alta qualità e tempestiva a tutti i residenti di Manfredonia. Questo significa maggiore accessibilità e cure adeguate per tutti.

2. Supporto alle Persone Fragili e con Disabilità, Anziani e Invecchiamento Attivo: Attraverso l’implementazione di servizi di assistenza domiciliare, campagne preventive e centri di aggregazione per anziani, Troiano mira a promuovere un invecchiamento attivo e dignitoso per tutti i cittadini, compresi coloro che sono più vulnerabili.

3. Empowerment Femminile: Troiano si impegna a promuovere l’uguaglianza di genere attraverso programmi educativi, sostegno all’imprenditoria femminile e iniziative di sensibilizzazione per favorire l’autoefficacia e l’autodeterminazione delle donne, contribuendo così a creare una società più equa e inclusiva.

4. Riduzione della Dispersione Scolastica e Promozione dell’Educazione Inclusiva: Investimenti mirati in progetti educativi inclusivi, tutoraggio e supporto psicologico per prevenire l’abbandono scolastico e garantire pari opportunità a tutti gli studenti di Manfredonia sono parte integrante del piano di Troiano, che punta a costruire una comunità in cui ogni giovane possa raggiungere il proprio potenziale.

5. Integrazione dei Diritti e Pari Opportunità per Tutti: Troiano si impegna a lavorare per una società più equa, implementando politiche che assicurino i diritti di ogni cittadino, indipendentemente da origine, genere o condizione sociale. Questo significa garantire che ogni individuo abbia le stesse opportunità di successo e realizzazione personale.

Francesca Troiano sottolinea l’importanza dell’unità e della collaborazione per realizzare la visione di una Manfredonia più forte e inclusiva. “Insieme possiamo costruire una Manfredonia più forte, inclusiva e giusta”, dichiara Troiano. È un invito a tutti i cittadini a unirsi a lei nel perseguire un futuro in cui la salute e l’inclusione sono al centro della vita della comunità.

Un impegno quotidiano, quello di Francesca, per una Manfredonia migliore, dove ogni cittadino è valorizzato e nessuno è lasciato indietro.