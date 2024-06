Grande bottino di premi per l’IC “Perotto - Orsini”

Il 25 maggio ha segnato un grandioso bottino di premi per l’IC “Perotto - Orsini”.

La scrittura è un potente strumento di autoespressione e di crescita personale, gli insegnanti hanno coltivato questa preziosa abilità nei loro studenti, aiutandoli a scoprire la bellezza e la potenza delle parole. L’occasione è stata data dalla partecipazione al XIII concorso “Sguardo sulla città”, indetto dal Circolo Unione di Manfredonia, dedicato alla figura del noto imprenditore edile Raffaele Angelillis. I lavori premiati : poesie, racconti, attività artistiche e lavori multimediali.

La premiazione ha visto sul podio i primi tre classificati per la scuola secondaria di primo grado, avvenuta presso l’auditorium dell’I.I.S.S. “G. Toniolo” alla presenza degli alunni, delle professoresse De Fabritiis Francesca, Tomaiuolo Pasquina, Ognissanti Carmela e della Dirigente scolastica Elisa Catta.

1° classificato – Il Leporello – Alunni: Caputo Veronica, La Torre Francesco, Riccardi Gianmaria, Trigiani Marco – classe 2^F e Zerulo Greta – classe 1^F.

2° classificato – Testo poetico – Alunno: La Torre Mattia – classe 2^D.

3° classificato – Testo narrativo-artistico – Classe 2^C.

Premio speciale –Gigantografia sul personaggio – Alunna: Benedetta Cafano – classe 2^D.

Un altro evento ha segnato la vittoria dei Perottini.

A Mirabella Eclano (AV) la cerimonia di premiazione della 20esima edizione del concorso nazionale ”Il giornale nella scuola”, promosso dall’Istituto “ R. Guarini”. La proclamazione ha visto la partecipazione di diverse scuole provenienti da tante regioni. I Perottini sono stati premiati con il premio speciale con la seguente motivazione: il giornalino si presenta vivace per le immagini e i disegni prodotti dai ragazzi a corredo delle tematiche trattate. Gli alunni sono stati coadiuvati dalle prof. sse Giancaspero Brigida,

Ognissanti Carmela e Piemontese Maria.

Giornata importante anche per i 3 finalisti della Perotto: Gianmaria e Federico Riccardi e Claudio di Tonno, che presso la prestigiosa Università Bocconi di Milano hanno affrontato la finale nazionale dei Campionati Internazionali dei giochi matematici coordinati dalle prof. sse Bisceglia Angela e Rinaldi Filomena Rita. Per

loro è stata anche un’occasione per conoscere metodi nuovi di risoluzione, un’esperienza che loro stessi hanno definito costruttiva e formativa.

Si ringraziano i genitori degli alunni, la Preside Elisa Catta e tutta la Comunità Scolastica, per aver collaborato nel costruire un progetto educativo che porta al successo formativo e alla crescita dei nostri ragazzi, sempre nel rispetto dei ruoli e delle competenze di ciascuno. Orgogliosi per i nostri “CAMPIONI”.

Prof.sse Francesca De Fabritiis e Carmela Ognissanti