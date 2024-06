Negli ultimi anni, il settore della cyber security ha conosciuto una notevole espansione, diventando sempre più rilevante per le aziende di ogni dimensione. La domanda di professionisti esperti in sicurezza informatica è in costante aumento, offrendo opportunità lavorative sicure e ben retribuite.

Se un tempo le posizioni in questo campo erano riservate a pochi specialisti, oggi la cybersecurity rappresenta una delle aree più dinamiche e cruciali dell’informatica. Non è strano quindi molte persone abbiano studiato i tanti percorsi formativi sfruttando un mezzo come Internet, il quale, é in continua espansione ed evoluzione, basti pensare all’arrivo dello streaming e su come abbia cambiato l’intrattenimento, soprattutto dal punto di vista tecnologico, dove una connessione a internet veloce e stabile è fondamentale per reggere tanti utenti connessi su una live streaming, dai siti piu popolari come Netflix e Prime Video, fino ai siti di nicchia come potrebbero essere le pagine dei casino live oppure i canali delle piattaforme dei gamer che mostrano in diretta le sessioni di gioco da PC e Console.

Teniamo presente che il settore della cyber security è caratterizzato da una vasta gamma di indirizzi professionali, ognuno con specifiche competenze e responsabilità. Tra i ruoli principali citiamo il Security Architect, il consulente IT, il Security Engineer, l’analista della sicurezza informatica, il Penetration Tester e il manager della sicurezza informatica.

Il Security Architect ha il compito di progettare e mantenere i sistemi di sicurezza informatica di un’azienda. Questa figura professionale può lavorare sia per imprese private che per organizzazioni pubbliche, garantendo che le infrastrutture tecnologiche siano protette da eventuali minacce.

Tra le competenze richieste, vi è la conoscenza delle normative che regolano l’uso dei sistemi informatici e la capacità di intervenire prontamente in caso di incidenti di sicurezza.

Il consulente IT, invece, offre supporto esterno alle aziende, consigliando le migliori pratiche per garantire la sicurezza informatica. Spesso lavora come libero professionista, collaborando con piccole e medie imprese prive di un dipartimento IT interno. Questo ruolo richiede flessibilità, disponibilità a viaggiare e una solida comprensione delle esigenze specifiche di ciascun cliente.

Il Security Engineer si occupa della sicurezza dal punto di vista ingegneristico, sviluppando sistemi robusti per prevenire attacchi e proteggere i dati aziendali. Le competenze chiave includono la padronanza della matematica, la conoscenza approfondita dei sistemi operativi e la familiarità con i principali linguaggi di programmazione.

Ora andremo ad analizzare altre figure professionali di un settore il quale, al netto di qualche perplessità legata all’IA generativa, continua ad evolversi.

Altre figure professionali legate a questo settore

L’analista della sicurezza informatica protegge i sistemi di computer e di rete di un’azienda, installando software di crittografia e creando firewall efficaci. Questo professionista deve essere costantemente aggiornato sulle nuove minacce informatiche e saper aiutare le organizzazioni a recuperare dati persi o danneggiati durante un attacco. La capacità di adattarsi rapidamente alle evoluzioni del settore è fondamentale.

Il Penetration Tester, noto anche come ethical hacker, simula attacchi informatici per individuare le debolezze nei sistemi di sicurezza. Questa figura è autorizzata dalle aziende a testare le loro difese e a suggerire miglioramenti.

Le competenze richieste includono una profonda conoscenza delle tecniche di hacking, creatività e precisione nella documentazione delle vulnerabilità riscontrate.

Il manager della sicurezza informatica supervisiona tutte le attività relative alla protezione dei dati e dei network aziendali. Lavora a stretto contatto con altri manager per identificare le necessità di sicurezza e sviluppare strategie efficaci.

Si tratta di un ruolo che richiede eccellenti capacità di comunicazione e leadership, nonché la capacità di gestire un team di professionisti della sicurezza.

Oltre alle competenze specifiche per ciascun ruolo, esistono abilità trasversali fondamentali per chi lavora nel settore della cybersecurity. La capacità di programmare è essenziale per creare e gestire sistemi di sicurezza complessi. Una solida comprensione dei principi base della sicurezza informatica, come la privacy e l’autenticazione, è necessaria per sviluppare soluzioni efficaci.

L’analisi dei rischi è un’altra competenza chiave, che permette di valutare le minacce e di adottare le misure più appropriate per mitigare. Inoltre la conoscenza dei protocolli di rete aiuta a identificare i punti deboli dei sistemi e a migliorare le difese. Molto importante anche la familiarità con i codici e gli script malevoli, come virus e malware, è cruciale per proteggere i sistemi informatici.

Infine, abilità comunicative e capacità di lavorare in team sono indispensabili. Chi opera nella cybersecurity deve poter spiegare in modo chiaro le problematiche e le soluzioni ai colleghi e ai clienti.

La collaborazione con altre figure professionali è spesso necessaria per affrontare le sfide più complesse. Le capacità organizzative e di problem solving completano il profilo del professionista della sicurezza informatica, permettendo di gestire dati complessi e risolvere problemi in modo efficace.