Manfredonia. “Chiamata al Desiderio: il manifesto delle donne per la città”

Le donne desiderano e non lo nascondono. Guardano in alto, per spingersi verso le stelle. Lo fanno con la loro sapienza, basata sull’esperienza di vita quotidiana, vogliono immaginare un nuovo ordine simbolico, creare una frattura rispetto a cliché, meccanismi stantii e incancreniti, storture, visioni ovattate e limitate.

Così, lo scorso 28 maggio le donne del coordinamento “Donna, Vita, Libertà” si sono date appuntamento a Palazzo dei Celestini per presentare il loro manifesto politico per la città e dialogare con i candidati alla carica di sindaco e le candidate al Consiglio comunale sulle proposte che lo compongono. Lo hanno intitolato “Chiamata al Desiderio: il manifesto delle donne per la città”.

Una chiamata partita in occasione dell’evento realizzato per la ricorrenza dell’8 marzo, quando le donne presenti sono state invitate a riflettere sui loro desideri per la città futura. Ne è nato un manifesto, suddiviso in punti raggruppati in categorie tematiche, che si sofferma sui servizi indispensabili per il benessere della comunità, sulla volontà di sollecitare un cammino virtuoso delle relazioni e della partecipazione, sulla necessità di immaginare un futuro diverso per la nostra città.

Su questo si sono confrontati in un dialogo proficuo e sereno i due candidati sindaci intervenuti, Vincenzo di Staso e Antonio Tasso, e una nutrita rappresentanza di candidate al Consiglio comunale di tutte le coalizioni, dibattendo anche di legalità, servizi, e rappresentanza femminile. Una proposta su tutte, evidenziata all’interno del ‘manifesto’, ha ricevuto piena condivisione da parte di tutti i presenti: la richiesta di attivare, nei primi 100 giorni di mandato, la consulta delle donne, organo consultivo e partecipato su tutte le tematiche della comunità. Assenti per indisponibilità i candidati Galli e La Marca, che hanno garantito la loro adesione all’iniziativa con la presenza e gli interventi di numerose candidate al Consiglio.

Il Coordinamento “Donna, Vita, Libertà”, è un movimento nato spontaneamente ad ottobre 2022, a sostegno e in nome della rivolta iraniana, femminile e non solo. Fin dall’inizio ha sostenuto azioni di contrasto alla violenza sulle donne, ha riflettuto sul simbolico femminile, contribuito a progetti di valorizzazione della cultura delle differenze e dell’inclusione, ha festeggiato le donne, riempiendo questa parola, festa, del suo valore più sincero, ovvero quello di essere una ricorrenza sacra. Lo ha sempre fatto coinvolgendo il maggior numero possibile di interlocutori e ambiti professionali, cercando e ottenendo un confronto, facendo politica attiva dal basso, con il desiderio, anche questo, che questa diventi una nuova modalità decisionale della cosa pubblica.