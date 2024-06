Grazie ad Andrea Pacilli, finalmente si discute anche di temi economico-finanziari alle nostre latitudini e la cosa mi fa enorme piacere.

Come in tutte le cose della vita, l’angolo di visuale non sempre è lo stesso (e meno male!) e provo a contribuire alla discussione con qualche altro dato che allarghi ulteriormente l’orizzonte, provando a contenere la visione alla Nouriel Roubini (conosciuto in ambito finanziario come Dr. “Catastrofe”) che molto spesso traspare dalle analisi di Nicola di Bari sulla nostra città.

Con i dati sull’evasione fiscale a Manfredonia si apre un mondo di dati che andrebbe studiato e approfondito in maniera seria e a più alti livelli, soprattutto in questo momento storico in cui incombe la cosiddetta “Autonomia territoriale” che, nei fatti, è più che consolidata.

Cominciamo da un dato: una certa dose di evasione “fisiologica” è assolutamente ineliminabile, è presente in tutta Europa, anche nei Paesi del Nord Europa che vengono immaginati come una specie di Bengodi alle nostre latitudini, e si attesta in un range tra l’8 ed il 10%.

Ora, come si afferma nell’articolo, i dati su evasione, riciclaggio e antiriciclaggio cittadino ammontano a 88 milioni di euro che, rapportati ai redditi complessivi dei sipontini pari a oltre € 532 milioni, porterebbe ad una percentuale pari al 16%, da cui andrebbe detratta tutta la parte relativa ai redditi agrari (quasi totalmente assenti dalle dinamiche fiscali).

Tenendo conto che l’intera macchina amministrativa italiana riesce a realizzare tra i 60 e gli 80.000 controlli annui, pari allo 0,30-0,40% di tutte le dichiarazioni fiscali, quali armi possiede il comune di Manfredonia per poter contrastare questo fenomeno e farlo rientrare nel range “fisiologico”?

Nel suo articolo, Andrea Pacilli in qualche modo contesta il mio raffronto con realtà “simili” ma “non omogenee”; ebbene, considerando che realtà “omogenee” relative a territori diversi è quasi impossibile trovarne, come si spiega, ad esempio, che San Benedetto del Tronto presenta 7,2 dipendenti comunali (ogni 100.000 abitanti), Viareggio 6,5 e Manfredonia appena 3,8?

Se potessimo contare sulle stesse percentuali di San Benedetto del Tronto, ovvero 388 dipendenti anziché i 207 di fine 2022, quanta funzionalità in più ci sarebbe nella macchina amministrativa in tema di controlli di occupazione di suolo pubblico non pagata, evasione Tari, IMU e compagnia cantante? Quante pratiche in più potrebbero essere evase per velocizzare le legittime richieste delle imprese locali? Quanti vigili urbani in più potremmo avere per le strade che aumenterebbero i controlli e le fisiologiche sanzioni, utili a dar respiro alle casse comunali?

Inoltre, volendo addentrarci velocemente sul controllo del territorio in generale, quanto è semplice controllare i 25 kmq di San Benedetto, i 32 kmq di Viareggio e quanto è complicato farlo sui nostri 354 kmq? Per un territorio dieci volte più grande dei due presi in considerazione, quale dovrebbe essere il numero delle forze dell’ordine in organico? Non ho avuto il tempo di studiare questi dati, ma sono certo che anche per ciò che attiene alle forze dell’ordine siamo fortemente sotto organico.

Ci sarebbe ancora tantissimo da scrivere ma mi soffermo su un ultimo punto; spesso il Sud viene visto come un grande Blob nero, tutto uguale e indistinto, parimenti al Nord dove tutto è efficienza e produttività; e allora, qualche dato sulla produttività complessiva nominale: la Puglia rappresenta la 9^ regione italiana per PIL complessivo 2023, circa € 84 miliardi; più dell’osannato Trentino Alto Adige ( 53 miliardi) che da oltre 50 anni viene innaffiato di denaro pubblico sia come Regione a Statuto Speciale, sia come Provincie autonome (!!!); più dell’armoniosa Liguria (54 miliardi) o delle laboriosissime Marche (45 miliardi) e Friuli V.G. (43 miliardi).

Insomma, per essere una terra di fannulloni ed evasori, non mi sembrano dati così negativi; e non oso immaginare cosa sarebbe la nostra città se non fosse “abbandonata a sé stessa su un piano inclinato, all’interno di una provincia abbandonata a sé stessa, non abbia altri competitor a parte le realtà calabresi”

Per concludere, un’altra delle lezioni di statistica che ho acquisito molto velocemente è che “il molto di zero è poco; il poco di molto è tanto“; se aumentassimo il poco del tanto che abbiamo, allora sì che potremmo davvero vivere nel Paese dei Balocchi.

A cura di Tommaso Rinaldi