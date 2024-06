Manfredonia. "La disabilità non è una malattia ma una caratteristica", fondamentale l'inclusione e non l'ipocrisia

Manfredonia. Incontro tematico presso il comitato del Candidato Sindaco Vincenzo di Staso. “Il mio nome è inclusione” punto focale dell’incontro nel corso del quale hanno partecipato il candidato sindaco Vincenzo di Staso, l’ex assessore al welfare Grazia Pennella e l’avvocato Vincenzo di Staso già garante per la disabilità, insieme ai genitori, ragazzi e rappresentanti delle associazioni di categoria.

Nella serata sono state poste in essere soprattutto dall’ex assessore, le criticità dei servizi sociali, il piano sociale di zona, i servizi carenti per persone con disabilità, fragilità economiche e sociali del territorio, ripercorrendo ciò che era stato avviato con l’amministrazione Rotice, riguardo per esempio “il pronto intervento sociale” “l’agenzia per la casa” ed altri progetti come un doposcuola gratuito per prevenire la dispersione scolastica ed aiutare le famiglie che non possono permettersi di pagare un doposcuola.

Sul tema disabilità è intervenuto anche l’avvocato Vincenzo di Staso (omonimo del Candidato Sindaco) già garante per la disabilità che dice “la disabilità non è una malattia ma una caratteristica” ricordando quanto sia importante una vera inclusione e non l’ipocrisia, quindi per esempio accesso facilitato alle persone con disabilità alla pubblica amministrazione per esempio, più sport come luogo di aggregazione ed inclusione per i ragazzi/e, tante riflessioni per quanto riguarda i ragazzi e le ragazze che soffrono di spettro autistico e non c’è una sinergia adeguata tra ASL, scuola e servizi sociali, come metteva in evidenza un genitore nel corso dell’incontro.

Non è mancato in ultima battuta l’intervento del Candidato Sindaco Vincenzo di Staso, che ha espresso la volontà di implementare le assunzioni di assistenti sociali fondamentali per il supporto al tessuto cittadino, desiderio del Candidato Sindaco qualora venisse eletto.

